So súčasne nastaveným vládnym tempom nedosiahneme stanovené klimatické ciele, upozorňuje europoslanec Hojsík

So súčasne nastaveným tempom Slovensko nedosiahne stanovené klimatické ciele. Konštatoval to na sociálnych sieťach europoslanec Martin Hojsík. Vládny cieľ v pláne obnovy totiž podľa Hojsíka hovorí o približne 12 % znižovaní emisií za dekádu, čím by Slovensko dosiahlo približne 77 % zníženie emisií, čo nestačí na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, vyžadujúcej 90 %.

Nemôžeme premárniť šancu

„Pán minister Eduard Heger zverejnil dlhoočakávaný reformný plán, na základe ktorého bude Slovensko čerpať miliardy z európskych fondov. Máme jedinečnú šancu stať sa zelenou a modernou krajinou. Nepremárnime si ju. Dúfam, že v nasledujúcich týždňoch prebehne konštruktívna diskusia a vláda, aj keď nám nenechala dosť času, bude ochotná spracovať naše pripomienky,“ uviedol Hojsík.

Cieľ zníženia emisií skleníkových plynov v SR o 53 % do roku 2030, tak ako to uvádza reformný plán, je podľa europoslanca nedostatočný a nevychádza z cieľa dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050.

„Je smutné a neprijateľné, že Národný integrovaný reformný plán sa nijako nehlási k prijatým záväzkom vyplývajúcim z Parížskeho dohovoru o klíme, ani k cieľom EÚ o dosiahnutí uhlíkovej neutrality do roku 2050,“ pokračoval Hojsík.

Slovenský cieľ je iný ako plány eurokomisie

Peniaze z EÚ majú byť podľa Európskej komisie (EK) z veľkej časti použité hlavne na inovácie a zelené investície, z ktorých budú profitovať aj budúce generácie.

„Cieľ zníženia emisii stanovený vládou (53 %) však hovorí niečo iné. Zdroje nepoužijeme do čo najväčšej miery na zelenú obnovu hospodárstva a nízkouhlíkové inovácie, ale namiesto toho do roku 2030 spravíme iba to najnutnejšie minimum a všetky ostatné záväzky nech sa dobiehajú potom. Čo je ešte horšie, nikto negarantuje, že nám v budúcnosti budú vôbec nejaké financie poskytnuté a naše deti to nebudú musieť financovať takpovediac z vlastného vrecka, teda nie z európskych peňazí, ale z nášho rozpočtu. Čím viac to teraz odflákneme, tým drahšie a zložitejšie bude znižovanie emisií v dekádach 2030 – 2050. Teraz máme šancu dekarbonizovať lacnejšie a s pomocou EÚ,“ doplnil europoslanec.

Hojsík dúfa v koaličnú dohodu

Europoslanec dúfa a vláde odporúča zníženie o minimálne 60 % do roku 2030. „Verím, že v koalícií nastane zhoda, keďže 3 zo 4 vládnych strán sa pred voľbami zaviazali k zníženiu o 65 % do roku 2030. Bude to tak lacnejšie, efektívnejšie a potvrdíme týmito krokmi to, k čomu sme sa zaviazali už v minulosti. Čím viac sa priblížime k vízii EÚ, tým je väčšia šanca, že budeme s naším plánom obnovy úspešní,“ dodal Hojsík.

Reči od zeleného stola sú podľa ministerstva pekné, ale realita je iná

Ministerstvo financií SR (MF SR) mrzí, že europoslanca Martina Hojsíka dokument Moderné a úspešné Slovensko neuspokojil z hľadiska tempa znižovania emisií skleníkových plynov.

„Podotýkame, že na tomto dokumente sa podieľala celá paleta odborníkov vrátane tých na životné prostredie. Podľa nášho názoru Moderné a úspešné Slovensko je z hľadiska požiadaviek na uhlíkovú neutralitu dostatočne ambiciózny plán a zároveň aj realistický. Lebo jedna vec je od zeleného stola vŕšiť požiadavky a druhá robiť reálne kroky na zlepšenie životného prostredia občanov vrátane opatrení na zmierňovanie klimatických zmien,“ reagoval pre portál nasvidiek.sk Tlačový odbor MF SR.