SPOLU nesúhlasí s postojom SaS k novej potravinovej stratégii EÚ. Naopak, vníma ju ako príležitosť zlepšiť kvalitu života ľudí

Ekologický prístup ku krajine je podľa strany SPOLU cesta budúcnosti, európska potravinová stratégia nás dostane do 21. storočia.

Predstavitelia strany SPOLU kriticky vnímajú posledné vyhlásenia strany SaS k novej potravinovej stratégii EÚ „Z farmy na stôl“. SaS tvrdí, že môže mať fatálne dôsledky na slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Strana SPOLU vníma viaceré vyhlásenia ako vytrhnuté z kontextu.

Nová stratégia naopak pomôže podľa SPOLU dostať slovenské poľnohospodárstvo do 21. storočia a zlepšiť stravovacie návyky, ktoré na Slovensku spôsobujú tisíce odvrátiteľných úmrtí. Portál nasvidiek.sk o tom informoval hovorca strany SPOLU-občianska demokracia Matej Bučko.

Problémové pesticídy

“Určite v porovnaní s Francúzskom, Poľskom či Nemeckom, používame niekoľkonásobne menej pesticídov, no v rámci väčšiny krajín EÚ naša spotreba predstavuje v podstate štandard. Je logické, že redukcia na 50 % je celoeurópsky cieľ a mala by zohľadňovať situáciu v jednotlivých členských krajinách, no už teraz môžeme vylúčiť, že by mohla byť redukcia viazaná len na prvých päť či desať krajín v rebríčku používania pesticídov,” povedal europoslanec Michal Wiezik (SPOLU).

Podľa neho je dôsledkom intenzívneho využívania pesticídov a hnojív napr. znižovanie kvality vôd a úbytok rôznych druhov rastlín a živočíchov.

„Cieľom nie je znížiť produkciu potravín, ale pestovať zdravé a lokálne potraviny, bez poškodzovania životného prostredia a straty biodiverzity, teda udržateľne,“ dodal Wiezik a poukázal na ekologické formy obhospodarovania pôdy. „Redukcia v používaní pesticídov neznamená, že prestaneme naše plodiny chrániť.“

SPOLU nesúhlasí ani s vyjadreniami o ohrození potravinárstva

„Hlavnou motiváciou zmeny označovania trvanlivosti potravín je prevencia plytvania jedlom. Tá v Európe dosahuje až 20 % a väčšina sa deje v domácnostiach. Aby sme predchádzali zbytočnému vyhadzovaniu nezávadného jedla, potrebujeme jasne uvádzať informáciu, kedy je pre spotrebiteľa konzumácia daného jedla už zdravotným rizikom,” uviedla odborníčka na životné prostredie strany SPOLU Tamara Stohlová.

“Z rozhovorov s výrobcami potravín nevidím dôvod, prečo by mala byť zmena formulácie akoukoľvek väčšou prekážkou. Zmene bude predchádzať prechodné obdobie, takže to vylučuje aj plytvanie obalmi so starým označením,“ dodala Stohlová.

Informovanosť spotrebiteľa je dôležitá pre zdravie

Odborníčka SPOLU víta aj plánované lepšie informovanie spotrebiteľov o výživových hodnotách potravín a ich škodlivosti. Viac ako polovica obyvateľov Slovenska trpí nadváhou a stravovacie návyky sú spojené aj s kardiovaskulárnymi ochoreniami a rakovinou.

„Agresívne promovanie potravín, ktoré sú z hľadiska nadváhy najrizikovejšie, dlhodobo podkopáva snahy o zvrátenie trendu nárastu obezity. Je tiež dôležité spotrebiteľom uvádzať informácie o výživových hodnotách, ktoré priamo ovplyvňujú ich zdravie, jasne a bez zavádzania,“ povedala Tamara Stohlová.

Nové opatrenia sa podľa nej odrazia na lepšom zdraví ľudí a ich produktivite. „Ak to kolegovia zo strany SaS potrebujú, určite si úmrtia a stratené roky v zdraví vedia prepočítať aj na pracovnú produktivitu a náklady v zdravotníctve.V skutočnosti je takáto zmena aj z ekonomického hľadiska dobrá investícia,“ doplnila Stohlová.

Tvrdenia SaS sú podľa SPOLU naivné

Strana SPOLU považuje za naivné, ak si niekto myslí, že na zmenu stravovacích návykov stačí posilniť vzdelávanie v školách. Stravovacie návyky naberáme hlavne doma.

„Tvrdiť, že sa máme spoľahnúť na vzdelávanie dospelých po vysokej škole, ktorí sú mimo ustáleného systému, je podobné, ako ich rovno hodiť cez palubu. Jedine, že by v strane SaS mali na mysli aj nepriame formy vzdelávania. V tom prípade lepšie označovanie výživových hodnôt môžeme za takúto formu považovať a mali by sme ju teda jednoznačne podporiť,“ uzavrela Stohlová.