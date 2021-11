SPPK je proti zmenám v potravinovom kódexe bez predchádzajúcej odbornej diskusie

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) je pri akejkoľvek zásadnej zmene týkajúcej sa poľnohospodárskej výroby alebo výroby potravín za otvorenie diskusie na odbornej úrovni.

Jednoznačne však nesúhlasí s prijímaním legislatívy nad rámec požiadaviek Európskej únie. Týka sa to aj návrhu poslanca NR SR Patricka Linharta, ktorý avizuje úpravu Potravinového kódexu SR. Konštatovala to pre agentúru SITA hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Zmena nastavenia

Poslanec NR SR a člen agrovýboru Patrick Linhart (Sme rodina) požiadal o zmenu „biblie potravinárov”, takzvaný Potravinový kódex SR. Linhart v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, ktorému poskytuje asistenciu, plánuje vykonať zmeny vo vyhláškach kódexu.

Chce zmeniť nastavenia tak, aby boli potraviny skutočne tým, za čo sa vydávajú. „Chcem, aby bol znova jogurt jogurtom, párky párkami, kečup kečupom, majonéza majonézou,” uviedol ešte vo štvrtok vo svojom stanovisku Linhart.

Chcú verejnú diskusiu

SPPK však nie je za to, aby sa prijímali unáhlené rozhodnutia, ale aby akýmkoľvek zásadným zmenám predchádzala skutočne verejná diskusia vedená na odbornej úrovni aj za účasti konkrétnych štátnych autorít, ktorými sú v oblasti potravín Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.

„Návrhy poslanca NRSR Patricka Linharta by nemali ísť nad rámec požiadaviek EÚ, lebo v tomto prípade by opäť prišlo k znižovaniu konkurencieschopnosti slovenských potravinárov. Všetko, čo sa dostane do našich vyhlášok, sa totiž týka len našich potravín, teda približne 40 % potravín v našich obchodoch, keďže toľko slovenských je približne na trhu,“ uviedla Holéciová.

Zavádzanie gold platingu

Akákoľvek národná legislatíva v tejto oblasti je teda podľa SPPK platná len na území Slovenskej republiky, to znamená pre domácich výrobcov potravín.

Zavádzanie „gold platingu“ prispieva podľa komory k znižovaniu konkurencieschopnosti domáceho potravinárskeho priemyslu na jednotnom európskom trhu.

„Netreba teda zabúdať na skutočnosť, že väčšinový podiel potravín na slovenskom trhu majú potraviny dovezené zo zahraničia, na ktoré sa národná legislatíva SR v oblasti potravín nevzťahuje,“ uzavrela hovorkyňa SPPK.

Zamedzenie pančovaniu

Poslanec NR SR Patrick Linhart plánuje cez zmenu kódexu zamedziť dnes podľa neho legálnemu pančovaniu produktov lacnejšími placebami. Takisto by mali vyhlášky zakazovať pomenovanie produktov zavádzajúcimi marketingovými názvami.

Linhart vo štvrtok aj konkretizoval niektoré názvy, pri nepoctivom jahodovom jogurte chce zmenu názvu na krém zo sušeného mlieka, pri párkoch na párky z odpadu s mäsovou príchuťou, pri majonéze na kukuričný škrob so syntetickou príchuťou atď.