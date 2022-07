Štát by mal nakúpiť pšenicu do zásoby a chrániť slovenských spotrebiteľov, podľa Becíka však vláda nerobí nič alebo prijíma nezmysli

aktualizované 18. júla, 15:17

Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, s podporou politickej strany Hlas – sociálna demokracia Branislav Becík vyzýva vládu, aby neodkladne vykúpila potravinársku pšenicu za aktuálnu cenu od slovenských prvovýrobcov pre Štátne hmotné rezervy SR v množstve jeden milión ton.

Ochrana slovenských spotrebiteľov

Poslanci strany Hlas-SD chcú opätovne predložiť návrh zákona, ktorý uprednostní výkup domácich poľnohospodárskych produktov zo strany štátu. Informovala o tom hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková v tlačovej správe.

„V turbulentnom medzinárodnom dianí musí štát zabezpečiť pre svojich obyvateľov strategické komodity, ktorou je bezpochyby aj pšenica dopestovaná na Slovensku. Zároveň týmto výkupom zabezpečí ochranu našich poľnohospodárov, ale hlavne slovenských spotrebiteľov pred lacným a menej kvalitným obilím z Ukrajiny,“ uviedol predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Predbežný výsledok žatvy

Podľa Pellegriniho každá vláda si musí strážiť svoj národnoštátny záujem v oblasti energií a a potravín.

„Považujem za chybu, že koalícia neschválila návrh zákona z dielne Hlasu, ktorý by zvýhodňoval domácich producentov potravín pri nákupe ich produkcie pre štát. Na základe pasivity vlády, sme pripravení opäť predložiť takýto návrh zákona do parlamentu. Slováci si zaslúžia jesť kvalitné domáce potraviny a tým ochránime domácich farmárov a vytvoríme základy pre potravinovú sebestačnosť štátu. Treba používať zdravý rozum,“ dodal Pellegrini.

Becík upozorňuje na predbežný výsledok žatvy na Slovensku, ktorý by mal donútiť vládu konať okamžite. „Len v Nitrianskom kraji, obilnici slovenského poľnohospodárstva, je pokles tohtoročnej úrody potravinárskej pšenice o 20 až 30 percent. Tento výpadok produkcie sa určite odzrkadlí aj na cenách tejto strategickej komodity, čo bude viesť k opätovným rastom cien chleba, rožkov, ale v podstate všetkého, teda aj mäsa, keďže v živočíšnej výrobe sa v podstatnej miere skrmuje pšenica,“ vysvetlil.

Zastropovanie cien exportu

Poľa neho výkup milióna ton slovenskej pšenice vládou by bolo jasným signálom, že to vláda s ochranou slovenských poľnohospodárov, ako aj slovenských spotrebiteľov myslí vážne a uvedomuje si dôležitosť záujmov Slovenska, ako aj potrebu potravinovej sebestačnosti.

Plán vlády zastropovať cenu tony komodity, ktorá by bola určená na export, Becík zásadne odmieta. „V polovici apríla sme priniesli opatrenia, ktoré by vláda mala okamžite riešiť. Do dnešného dňa vláda nepohla ani prstom a namiesto zastabilizovania vstupných nákladov, ako sú pohonné hmoty, vláda ide nezmyselne zastabilizovať výkupnú cenu potravinárskej pšenice na úrovni nepredajnej v rámci Európskej únie,“ podčiarkol.

V alarmujúcom stave sa podľa predstaviteľov Hlasu nachádza aj produkcia slovenskej zeleniny od lokálnych pestovateľov. Potvrdiť to má stav farmy neďaleko Želiezoviec, ktorá v minulosti produkovala slovenskú zeleninu na výmere viac ako 400 hektárov a v súčasnosti sa produkcia zúžila na 20 hektárov.

Neefektívne nakladanie s prostriedkami

„Táto novela umožňuje štátu včas reagovať najmä uplatnením inštitútov hospodárskej mobilizácie. Nákupy komodít bez reálneho zistenia stavu, ako to navrhuje opozičná strana Hlas – SD, považujeme za jeden z ďalších spôsobov neefektívneho nakladania s prostriedkami štátneho rozpočtu. Jedna vec je totiž obilie nakúpiť, ale na druhej strane ho treba aj správne uskladniť a potom spotrebovať, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. Návrh strany Hlas – SD považujeme za hrubú demagógiu a politickú povinnú jazdu bez vnímania reality,“ uviedol odbor komunikácie agrorezortu.

Agrorezort tvrdí, že Slovensko je v produkcii pšenice sebestačné, čo potvrdil aj minister Samuel Vlčan (nom. OĽANO) na žatevnom výjazde vo Veľkých Teriakovciach.

Novelizovaný zákon o potravinách

S cieľom, aby mala vláda prehľad o množstve základných potravinárskych komodít pre potreby Slovákov, vstúpil od 1. júla do platnosti novelizovaný zákon o potravinách, ktorý zavádza oznamovaciu povinnosť podnikov o množstve skladových poľnohospodárskych a potravinárskych komodít za normálnych okolností dvakrát ročne, o množstve skladových poľnohospodárskych a potravinárskych komodít mesačne, ak je vyhlásená mimoriadna situácia, alebo núdzový alebo výnimočný stav, o množstve vyvážaných určených poľnohospodárskych a potravinárskych komodít nad 400 ton mesačne, ak je vyhlásená mimoriadna situácia, alebo núdzový alebo výnimočný stav.

Dotknuté poľnohospodárske a potravinárske komodity budú určené vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ide o komodity dôležité pre potravinovú bezpečnosť štátu. Určia sa aj množstvá skladových zásob pre potravinovú bezpečnosť.