Štát zasadil slovenským potravinám tvrdý úder. Ich množstvo v letákoch klesne

Množstvo slovenských potravín v letákoch obchodných reťazcov sa zníži. Otvorene to pripúšťa ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré samo navrhlo z legislatívy vypustiť zákonnú povinnosť propagovať v letákoch minimálne 50 percent domácich potravín.

Agrorezort tak potvrdil obavy potravinárov, ktorí súčasnú právnu úpravu označili za jediný nástroj podpory a propagácie slovenských potravín.

Obchodné reťazce zmenu vítajú. Zároveň negarantujú, že budú domáce potraviny propagovať v takej miere ako doteraz. Legislatívny kotrmelec v prospech obchodníkov prichádza po tom, čo vládna strana OĽaNO posadila do kresla ministra pôdohospodárstva po aktivistovi Jánovi Mičovskom bankára Samuela Vlčana.

Niektoré výrobky zmiznú

Aktuálna legislatíva, ktorú v minulosti presadila Slovenská národná strana (SNS) ukladá obchodným reťazcom povinnosť uvádzať v reklamných letákoch minimálne 50 % slovenských potravín. Súčasné vedenie agrorezortu navrhuje, aby reťazce v letákoch iba informovali, akým percentom sú v nich domáce potraviny zastúpené.

„Jednotlivé subjekty si budú môcť zvoliť koľko tuzemských potravín do letáku umiestnia bez toho, aby im množstvo bolo direktívne dané. Budú mať však povinnosť poskytnúť informáciu o percentuálnom podiele slovenských potravín v konkrétnom letáku,“ vysvetlilo pre portál NášVidiek tlačové oddelenie ministerstva pôdohospodárstva.

Nie je tak vylúčené, že niektoré slovenské výrobky sa už do letákov reťazcov nedostanú. Priznáva to aj samotné ministerstvo. „Možno očakávať určitý pokles počtu slovenských potravín v letákoch,“ konštatuje agrorezort. Zároveň však chce do zákona zaradiť novinku, na základe ktorej budú môcť dobrovoľne reťazce na cenovke alebo v jej blízkosti informovať o slovenskom pôvode potraviny.

Dôvodom zmeny legislatívy boli podľa súčasného vedenia agrorezortu obavy, že Európska komisia (EK) Slovensko za letákovú povinnosť zažaluje. Tieto obavy však Mičovského úradníci v minulosti rozptyľovali aj príkladom Poľska, ktoré nakoniec svoj spor s EK o maloobchodnú daň na európskom súde vyhralo.

Klinec do rakvy

Aktuálne kroky ministerstva pôdohospodárstva s nevôľou prijali domáci výrobcovia potravín. Letákovú povinnosť vnímajú hydinári ako jediný nástroj na propagáciu slovenských potravín. Jej zrušenie požadujú nahradiť povinnosťou označovať slovenskosť na cenovkách potravín a v prípade mäsa na hornej etikete výrobku. „V opačnom prípade môže prísť k ďalšiemu poklesu podielu slovenských potravín na pultoch najmä zahraničných obchodných reťazcov,“ varuje Daniel Molnár z Únie hydinárov Slovenska.