Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva navštívil prvú lesnú školu na Slovensku, pedagógom zablahoželal k ich sviatku

Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov navštívil unikátnu Lesnú školu v Leviciach, kde zablahoželal pedagógom k ich sviatku a so žiakmi základnej školy diskutoval o lese a prírode.

Prvá lesná škola na Slovensku

Lesná škola Levice bola zriadená štátnym podnikom LESY SR, ako prvá lesná škola na území Slovenska. Svoje brány otvorila v júni 2021 a odvtedy ponúka jedinečnú exkurziu pre škôlky, školy a verejnosť v sprievode odborného personálu. Jej cieľom je vytvárať vzťah detí a širokej verejnosti k prírode.

Štátny tajomník najskôr zagratuloval pedagógom a následne so žiakmi 5. ročníka Katolíckej spojenej školy Vincenta de Paul v Leviciach absolvoval exkurziu v Lesnej škole.

„Je to nádherný a unikátny priestor na Slovensku, ktorý pomáha vzdelávať a vychovávať deti, budovať ich vzťah k prírode. Teší ma, že vznikol takýto interaktívny priestor. Dokážu tu navnímať aj zvuky zvierat, spoznávajú všetko, čo môžu v prírode vidieť, či počuť. Určite to je spestrenie pre deti, ale aj dospelých. Aj ja som sa trochu vrátil do školských čias, niektoré veci som si sám vyskúšal. Takisto som rodič a viem, že je dôležité s deťmi rozoberať tieto témy, rozvíjať ich vzťah k prírode a životnému prostrediu. Deti boli šikovné, položil som im zopár otázok o fotosyntéze a som rád, že deti túto tému ovládajú,“ povedal štátny tajomník agrorezortu.

Škola ponúka 5 programov

Lesná škola funguje na báze rezervačného systému. Otvorená je v vždy v utorok a vo štvrtok. Návštevníkov sprevádzajú vyškolení lesní pedagógovia. Škola ponúka päť edukatívnych programov.

„Pri tejto vzácnej príležitosti sme si pre deti pripravili tému Ako rastie les. Mali sme pre nich pripravené rôzne aktivity. Spravili si frotáž drevín, mali k dispozícii omaľovánky, cez lupy skúmali rôzne semienka,“ uviedla vedúca Lesnej školy Slávka Pavlová.