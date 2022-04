Subjekty potravinárskeho priemyslu majú byť pre rast vstupov chránení odberatelia energií

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR žiada rezort hospodárstva, aby subjekty potravinárskeho priemyslu začlenil medzi chránených odberateľov energií a zároveň garantoval plyn a elektrinu pre potravinársky priemysel.

Aspoň subjekty vyrábajúce životne dôležité tovary

Uvádza sa to v návrhu na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, ktorý ministerstvo pôdohospodárstva predložilo do pripomienkového konania.

„Ak nebude možné pokryť celý potravinársky priemysel, je nevyhnuté, aby sa toto opatrenie vzťahovalo minimálne na subjekty pôsobiace v odvetviach vyrábajúcich základné životne dôležité tovary nevyhnutné na prežitie,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva. Ide o tovary, ktoré definuje platná vyhláška rezortu hospodárstva.

Ceny vstupov vzrástli o sto miliónov eur

Pre zvýšenie cien vstupov energií vzrástli ceny vstupov v potravinárskom sektore zhruba o 100 miliónov eur, upozorňuje ministerstvo pôdohospodárstva. Už koncom minulého roka sa podľa rezortu výrazne zvýšili ceny vstupov do výroby potravín, vzrástli nielen ceny surovín, ale najmä energetických zdrojov, ktoré výrazne ovplyvňujú ceny potravín.

„Viaceré členské štáty Európskej únie v tejto súvislosti prijímajú opatrenia na zníženie negatívnych dopadov na svojich občanov,“ uvádza agrorezort.