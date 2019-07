Sud, jazierko, alebo dažďová záhrada? Takto najlepšie zadržíte dažďovú vodu

Nechať dažďovú vodu odtiecť do kanála je nielen plytvanie vzácnymi zdrojmi, ale celkovo škodí životnému prostrediu. Oveľa lepšie je nechať túto vodu tam, kde spadla. Teda na vašom pozemku. Platí tu jednoduché pravidlo, že za každú plochu, z ktorej vodu odvádzame, by sme mali vybudovať plochu, ktorá bude túto vodu vsakovať do zeme.

Možností, ako to spraviť je niekoľko, každé sa hodí pre iný typ pozemku a stavby. Tento rok dokonca môžete na vodozádržné opatrenia získať príspevok z eurofondov. Najbežnejšími opatreniami sú zberná nádrž, jazierko a dažďová záhrada.

Nádrž pre záhradkárov

Ak na záhrade pestujete zeleninu, kvety, alebo na nej máte iba trávnik, dažďovú vodu môžete využiť na polievanie. Má totiž ideálne zloženie aj teplotu. Navyše ušetrí peniaze, keďže je zadarmo. Stačí len nádoba, do ktorej ju budete zberať.

Na trhu je množstvo nadzemných, aj podzemných nádob. Nadzemné sú vhodné pre menšie záhrady a menšie strechy, z ktorých voda odteká priamo do suda. Povrchový sud je praktický, no ak v ňom voda pridlho stojí, tvoria sa v nej riasy a špina. Ak teda máte veľkú strechu, porozmýšľajte nad podzemnou nádržou s čerpadlom. Táto jednorazová investícia sa vám vráti veľmi skoro. Navyše, ide o veľmi ekologické riešenie.

Jazierko na polievanie

Malé jazierko nemá len estetickú funkciu, ale pokojne môže slúžiť aj ako zásoba vody na polievanie záhrady. Stačí doňho nainštalovať čerpadlo. Ideálne je jazierko s objemom aspoň 1000 litrov. Môžete doň vysadiť vodné rastliny, či dokonca ryby. Pozor však na odporúčanú hĺbku, aby rybky v zime nezamrzli. Voda v jazierku ochladzuje vzduch na pozemku aj o niekoľko stupňov. Nevýhodou je, že priťahuje živočíchy, ktoré by vám mohli prekážať- komáre, vážky, žaby a hady.

Dažďová záhrada

Pomerne novým pojmom v oblasti vodozádržných opatrení je dažďová záhrada. Na prvý pohľad vyzerá ako kvetinový záhon, no má dôležitú funkciu. Voda z odkvapu smeruje do nej a cez drenážnu vrstvu vsakuje do pôdy. Dažďová záhrada je preto ideálna pre väčšie pozemky a verejné priestranstvá, kde neohrozuje základy stavieb. Ak vás trápia prívalové dažde, je dažďová záhrada ideálnym riešením na odľahčenie kanalizácie. Preto sa čoraz častejšie využíva aj v mestách. Je to vlastne priehlbina, do ktorej sa vlieva dažďová voda. Tá v jame stojí maximálne dva dni, potom vsiakne do pôdy.