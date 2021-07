Svetová produkcia obilnín by mala dosiahnuť rekordnú úroveň, predpokladá sa však pokles ich zásob

V hospodárskom roku 2021/22 sa očakáva rekordná svetová produkcia obilnín (vrátane kukurice) na úrovni 2,29 mld. ton, pri predpokladanom medziročnom náraste produkcie o 3,2 %.

Informovala o tom Pôdohospodárska platobná agentúra na základe poslednej prognózy Medzinárodného výboru pre obilniny International Grains Council.

Produkcia pšenice by mala byť podľa tejto prognózy na úrovni 790 mil. ton, čo by malo byť o 2,1 % (+ 16 mil. ton) viac ako v hospodárskom roku 2020/2021. Zvýšenie produkcie sa medziročne očakáva aj pri kukurici, a to až o 60 mil. ton (+ 5,3 %) na úroveň 1,19 mld. ton.

Podľa prognózy by mali byť svetové zásoby obilnín v nadchádzajúcom hospodárskom roku 2021/22 na úrovni 596 mil. ton, čo je o 0,5 % menej ako v hospodárskom roku 2020/21.

Očakáva sa, že svetové zásoby pšenice stúpnu iba o 3 mil. ton (+ 1,1 %) na úroveň 288 mil. ton. Zásoby kukurice by mali byť medziročne nižšie až o 2,2 % (- 6 mil. ton) a predpokladá sa, že budú na úrovni iba 261 mil. ton.