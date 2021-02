Svetové zásoby obilnín klesnú aj v tomto roku, hoci ich produkcia stúpne

Svetové zásoby obilnín, vrátane kukurice, by mali byť v hospodárskom roku 2020/21 na úrovni 611 miliónov ton. V porovnaní s hospodárskym rokom 2019/20 by sa mali znížiť o jedno percento, teda o 6 miliónov ton. Vyplýva to z poslednej prognózy Medzinárodného výboru pre obilniny zo 14. januára tohto roka, o ktorej informovala Pôdohospodárska platobná agentúra.

Medzinárodný výbor pre obilniny očakáva, že svetové zásoby pšenice v hospodárskom roku 2020/21 stúpnu o 16 miliónov ton na úroveň 294 miliónov ton. Zásoby kukurice by mali byť medziročne nižšie o 9,8 percenta, teda o 29 miliónov ton, pričom by mali dosiahnuť 268 miliónov ton.

Svetová produkcia obilnín (vrátane kukurice) sa očakáva v nadchádzajúcom hospodárskom roku 2020/21 na úrovni 2,21 miliardy ton. Predpokladá sa, že by mala medziročne stúpnuť o 1,1 percenta, teda o 24 miliónov ton. Produkcia pšenice by mala byť na úrovni 768 miliónov ton, čo je medziročne viac o 4 milióny ton. Zvýšenie produkcie sa oproti hospodárskemu roku 2019/20 očakáva aj pri kukurici, a to o 9 miliónov ton na úroveň 1,13 miliardy ton.