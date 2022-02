Svetový deň mokradí upozorňuje na ich záchranu a obnovu, na Slovensku by mali zabrať čoraz väčší priestor

Svetový deň mokradí upozorňuje na záchranu mokradí pred zmiznutím a na obnovu tých, ktoré sú zdegenerované. Tohtoročnou témou svetového dňa mokradí sú práve opatrenia na záchranu močiarov, rašelinísk, lužných lesov, riečnych nív, ale tiež koralových útesov a mangorových porastov.

Do obnovy a záchrany mokradí je potrebné investovať finančný, ľudský aj politický kapitál. Informuje o tom tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia v tlačovej správe.

Koncepcia vodnej politiky

„Na Slovensku je 14 mokradí medzinárodného významu na výmere takmer 41-tisíc hektárov. Sú to územia obzvlášť citlivé na zmeny klímy a vodného režimu, na extrémne prejavy počasia, ako sú záplavy a sucho, preto bez správneho manažmentu a obnovy degradovaných mokradí nie je možná ich záchrana,“ uvádza sa v správe. Mokraďové ekosystémy a ich revitalizácia je neoddeliteľnou súčasťou Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy.

Rezort životného prostredia preto pripravuje Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Jej ambíciou je dosiahnuť, aby rieky a mokrade zabrali čoraz väčší priestor v krajine. Okrem toho sa rezort zaviazal spracovať Plán ochrany a obnovy mokradí v poľnohospodárskej krajine a tiež finalizuje dva dokumenty, ktoré sa týkajú Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024.

Mokraďové územia

Ide o vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roku 2019 až 2021 a návrh nového akčného plánu pre mokrade na roky 2022 až 2024. Významnou aktivitou týchto plánov je vyhlasovanie chránených území, medzi nimi aj mokradí. Od februára 2020 boli vyhlásené desiatky chránených areálov, prírodných rezervácií a prírodných pamiatok.

Mokraďovými územiami je Devínske jazero, Oborínsky luh, Pokoradzské jazierka či chránené územia na vodných tokoch ako Rimava, Laborec, Horná tok Výravy, Horný tok Chotčianky a najnovšie prírodná rezervácia Vydrica.