Systém obchodovania s emisnými kvótami je nastavený nespravodlivo, tvrdí Klub 500 a kritizuje ministra Budaja

Systém obchodovania s emisnými kvótami je podľa Klubu 500 nastavený nespravodlivo. Novela zákona má byť podľa zamestnávateľov a priemyselníkov lacným PR ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO).

Klub žiada Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), aby bola predložená novela, ktorá bude v súlade s pravidlami Európskej únie a bude výsledkom odbornej diskusie medzi ministerstvom a zástupcami priemyslu. Informuje o tom Klub 500 v tlačovej správe.

Podniky majú dostať menej peňazí

„Chápem, že minister životného prostredia Ján Budaj ani najvyšší predstavitelia ministerstva nerozumejú priemyslu, nakoľko v priemysle nikdy nepôsobili. Nerozumiem však, ako môže predstaviteľ vlády Slovenskej republiky vyhlásiť, že energeticky náročný priemysel by na Slovensku nemal byť, a že by bolo pre Slovensko lepšie, ak by svoju výrobu presťahoval,“ uviedol predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

Budaj tvrdí, že dotácie pre podniky, ktoré sú zasiahnuté vysokými cenami elektriny a uhlíka zdvojnásobí z 11 na 21 miliónov eur.

Zástupcovia najväčších slovenských zamestnávateľov v Klube 500 tvrdia, že prerozdelenie kompenzácií je nespravodlivé.

Podniky podľa nich dostanú menej peňazí ako doteraz, keďže namiesto v súčasnosti vyčlenených 7,5 percenta z celkových výnosov na nepriame kompenzácie majú dostávať 6,25 percenta.

Argumentáciu vyššou sumou neberú

Argumentácia vyššou absolútnou sumou podľa klubu neobstojí, pretože je daná rastom ceny emisných povoleniek a štát získava u ich dražieb viac finančných prostriedkov.

Strop pre použitie výnosov z dražieb na nepriame kompenzácie je podľa pravidiel Európskej únie na úrovni minimálne 25 percent.

„Žiaľ, opatrenia, ktoré slovenské ministerstvo životného prostredia pripravuje, sú priamo smerované proti priemyslu a jeho konkurencieschopnosti,“ uzavrel výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Agentúra SITA oslovila ministerstvo životného prostredia so žiadosťou o reakciu.