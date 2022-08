Ťažba kalamitného dreva z národných parkov je nezmyselná, reaguje Budajovo ministerstvo na návrh lesníkov

Ministerstvo životného prostredia SR je sklamané z návrhu Národného lesníckeho centra ťažiť a predávať kalamitné drevo z národných parkov a chránených území s najvyšším 5. stupňom ochrany.

Ako ďalej rezortu uvádza v tlačovej správe, návrh je nezmyselný a zneužíva strach ľudí zo súčasnej energetickej krízy.

Ťaží sa veľa dreva

Skutočný dôvod nedostatku dreva podľa ministerstva nie je to, že v bezzásahových územiach národných parkov ostáva staré, kalamitné drevo. „Bez ohľadu na toto drevo sa na Slovensku dreva ťaží veľa, otázne ale je, v čí prospech? Ilustruje to napríklad návrh tzv. zelenej správy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podľa ktorého sa v minulom roku vyťažilo na Slovensku 7,64 milióna metrov kubických dreva, z toho kalamitná ťažba predstavovala 2,92 milióna metrov kubických,“ zdôrazňuje rezort.

Kalamitná ťažba teda podľa ministerstva tvorí aj v tomto období viac ako tretinu z celkovej ťažby (38,2 percenta). „Štát ale nedisponuje včasnými dátami, aby predchádzal nadmerným vývozom do zahraničia, ani hodnovernými dátami, v akej kvalite bolo vyťažené kalamitné drevo,“ konštatuje ministerstvo.

Budaj navrhol viaceré opatrenia

V čase energetickej krízy má byť podľa envirorezortu v prvom rade uspokojená potreba slovenských domácností a až potom sa môže vyvážať. „V tejto súvislosti minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) navrhol ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi (OĽaNO) viaceré opatrenia – napríklad zabezpečiť štátu včasné informácie o dreve, ktoré sa ide vyvážať do zahraničia. Mohlo by sa tak diať prostredníctvom tzv. notifikačnej povinnosti, teda že každý, kto chce vyviesť drevo (napr. nad štátom určený objem), to vopred ohlási,“ uviedlo ministerstvo s tým, že podobné opatrenie sa už prijalo novelou zákona o vývoze potravinárskych surovín.

„Zároveň je potrebné tiež zintenzívniť kontrolnú činnosť lesnícko-drevárskej inšpekcie, osobitne v prihraničných oblastiach, keďže vysoké ceny dreva budú lákať ku nelegálnym výrubom,“ dodal envirorezort.

Podľa Národného lesníckeho centra ležia v slovenských lesoch viac ako dva milióny metrov kubických dreva ako dôsledok nespracovania kalamity za posledných 10 rokov, ktoré by v čase energetickej krízy a nedostatku palivového dreva mohli pomôcť.