Témou Dňa Zeme je investícia do našej planéty, dopady klimatickej krízy môžeme spomaliť

Tohtoročnou témou Dňa Zeme je investícia do našej planéty. Je zrejmé, že niektorým dopadom klimatickej krízy sa nevyhneme. Stále ju však vieme spomaliť, konať však musíme všetci. Informuje o tom Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR na sociálnej sieti.

„Zmena klímy je prirodzenou súčasťou života našej planéty. To, čo však v súčasnosti prežívame, je zmena, ktorá je na rozdiel od tých predchádzajúcich veľmi rýchla a spôsobená človekom. Spaľovaním fosílnych palív sa do atmosféry uvoľňuje nadbytočný oxid uhličitý, ktorý zachytáva časť tepla a prispieva k rastu globálnej teploty. To prináša extrémne zmeny počasia – topenie ľadovcov, dvíhanie hladiny morí a zmenu ich pH, prívalové dažde, intenzívne búrky či dlhodobé suchá, čo môže byť pre život ľudí devastačné,“ zdôraznila Zelená linka.