Tohtoročná úroda sa nesie v znamení kvality, ovocinárom však chýbajú zberači

Tohtoročná poľnohospodárska úroda bude v znamení kvality, ale nie v znamení zvyšovania potravinovej sebestačnosti. Konštatoval to v utorok na tlačovej konferencii predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.

Aby pestovatelia mohli spotrebiteľom v budúcnosti ponúknuť viac slovenského ovocia, zemiakov či vína, nutne podľa Macha potrebujú investovať do techniky, skladov, biologického materiálu, protimrazovej ochrany a zamestnávať viac brigádnikov.

Pre nedostatok pracovnej sily totiž ani v tomto roku nepozbierajú celú úrodu ovocia. Naopak, pod stromami zhnije asi štvrtina. Po brigádnikoch volajú aj zeleninári či vinohradníci.

Dopriate bolo najmä ovocinárom

„Ak už dnes v SR vyrábame kvalitné produkty a politici a celkovo spoločnosť hovoria o ekologizácii, prečo nepodporiť vlastnú výrobu potravín pred zahraničnou produkciou? Naozaj nám nevadí dovoz čučoriedok z Peru, či jabĺk z Afriky? V týchto prípadoch netušíme, koľko a akých postrekov tieto produkty dostávajú, koľko kilometrov precestujú a aké množstvo emisií znečistí vzduch na ich ceste po svete, kým prídu na Slovensko,“ vymenoval niektoré riziká dovážaných potravín Macho.

Čo sa týka jednotlivých odvetví, tohtoročná sezóna aj napriek jarným mrazom priala najmä ovocinárom. Dostatok slnka a minimum škodcov podľa SPPK rozhodli, že slovenské jablká v sezóne 2021 budú mať prívlastok vysokokvalitné.

„Tento rok bude z našej úrody dostupných približne 30-tisíc ton jabĺk. Až 80 percent z nich bude vo vynikajúcej kvalite. Úrody by mali byť o čosi vyššie ako v minulom roku. Pestovateľom však stále chýbajú brigádnici. Pre nedostatok pracovných síl v tomto roku nepozbierame približne 25 percent celkového množstva ovocia,“ uviedol predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.

Tohtoročná úroda zemiakov vyzerá z hľadiska množstva podľa SPPK veľmi nevyrovnane. Na juhu Slovenska plodine pomohlo zavlažovanie. V severných regiónoch zas hovoria o citeľnom znížení produkcie.

Výnimočný rok aj pre vinohradníkov

Slovenským vinohradníkom a vinárom sa kampaň 2021 začala na konci augusta. Ročník 2021 je podľa nich sľubný, môže byť až výnimočný. Predpokladá sa, že z vypestovaného hrozna slovenskí vinári vyprodukujú približne 35 miliónov litrov vína, čo predstavuje nárast o 10 percent oproti dlhodobému priemeru.

„Je to spôsobené tým, že sa do rodivosti dostávajú vinohrady, ktoré sú vysadené novým a efektívnejším spôsobom, s vysokou starostlivosťou. S primeraným hnojením dosahujú priemerný hektárový výnos 7 – 10 t/ha, a to zvyšuje našu konkurencieschopnosť,“ povedala výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Jaroslava Kaňuchová Pátková.