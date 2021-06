Týždeň mobility má povzbudiť k pohybu a ochrane Zeme. Budaj vyzýva inštitúcie, aby sa zapojili

Európskym týždňom mobility sa bude niesť aj myšlienka boja za zdravý postoj k pohybu aj za zmenu slovenských miest, aby bezúčelne netlačili občanov k mobilite. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) na tlačovej besede k spusteniu kampane tohto podujatia.

Zároveň vyzval samosprávy aj štátne inštitúcie, školy, občianske združenia, aby sa zapojili do tejto kampane. Tento rok sa bude podujatie trvať od 16. do 22. septembra a zavŕši ho medzinárodná akcia Deň bez áut.

Motivačné ocenenia pre víťazov

Počas daného týždňa vyhlásia aj národnú súťaž o Cenu Európskeho týždňa mobility. Mestá a obce budú môcť súťažiť v dvoch kategóriách, a to Aktívna samospráva a Efektívne trvalé opatrenia.

Do kategórie Aktívna organizácia sa budú môcť zapojiť aj organizácie, ktoré pôsobia na území samosprávy. Prihlášky by mali poslať najneskôr do 30. septembra 2021. Víťazi získajú motivačné ocenenia.

„Udržateľná mobilita súvisí s celou zmenou postoja spoločnosti k mobilite. Je namieste, aby si mnohí urbanisti v mestách položili otázku, či tam nie je nadmerná mobilita, či obyvatelia zlou infraštruktúrou služieb mesta nie sú nútení k výraznejšej mobilite, než je prospešné pre budúcnosť Zeme,“ podotkol Budaj.

Týždeň mobility by mal verejnosť povzbudiť k užívaniu si slobodného pohybu a zároveň k snahe chrániť Zem.

Zápis do troch oblastí

Samosprávy, ktoré majú záujem, sa môžu do Európskeho týždňa mobility registrovať. Ako uviedol generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco, zapísať sa môžu do troch oblastí.

Prvá sféra sa zameriava na organizáciu aktivít súvisiacich s udržateľnou formou dopravy a druhá rieši zavedenie opatrení, ktoré ostanú aj po skončení podujatia. Posledná oblasť sa týka podpory Dňa bez áut.

Zapojené mestá a obce vytvoria v zónach pre autá priestor určený primárne pre pohyb ľudí, bicyklov či verejnej dopravy. Maco dodal, že Slovenská agentúra životného prostredia poskytuje konzultácie a poradenstvo nielen pri registrácii, ale aj pri príprave podujatí.

Minulý rok sa do podujatia zapojilo 55 samospráv.