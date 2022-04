Uloženie stavebných a demolačných odpadov na odpadové skládky čaká zmena, mali by sa upraviť poplatky

Od júla 2022 by sa mali upraviť poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky odpadov. Úprava má znevýhodňovať uloženie odpadov na skládky pred ich recykláciou. Vyplýva to z návrhu na novelizáciu nariadenia vlády o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov, ktorý rezort životného prostredia predložil do pripomienkového konania.

Úprava poplatkov súvisí s cieľom reformy nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií, ktorou sa má zvýšiť potenciál obehového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo má viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.