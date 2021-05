Únia vyviezla začiatkom roka menej agropotravinárskych výrobkov, napriek tomu mala prebytok vyše 4 miliady eur

Vývoz agropotravinárskych výrobkov z Európskej únie sa v prvom mesiaci tohto roka medziročne znížil o 11 % na 13,5 mld. eur. Tento pokles nastal po dlhšom období neustáleho zvyšovania vývozu. Dovoz dosiahol hodnotu 9,1 mld. eur, čo je o 16 % menej ako pred rokom.

Výsledky obchodu za január viedli k prebytku agropotravinárskeho obchodu na úrovni 4,4 mld. eur, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 3,6 %. Vyplýva to z najnovšej mesačnej správy o obchode EÚ, ktorú zverejnila Európska komisia.

Hodnota vývozu z EÚ do Spojeného kráľovstva klesla medziročne o 792 miliónov eur. Pokles zaznamenali aj hodnoty vývozu do USA (o 254 mil. eur), Ruska (o 110 mil. eur), Japonska (o 66 mil. eur) a Saudskej Arábie (o 62 mil. eur). Hodnota vývozu sa zvýšila najviac do Číny o 146 mil. eur a zvýšené hodnoty boli zaznamenané aj vo vzťahu k Čile (o 29 mil. eur), Pakistanu a Nórsku (o 24 mil. eur).

Poľnohospodársko-potravinársky dovoz zo Spojeného kráľovstva klesol v porovnaní s januárom minulého roka o 874 mil. eur. Ďalšie poklesy zaznamenali hodnoty dovozu z Argentíny (o 126 mil. eur), USA (o 88 mil. eur) a Indonézie (o 83 mil. eur). Hodnoty sa však zvýšili pri dovoze z Malajzie (o 25 mil. eur), Indie (o 21 mil. eur), Brazílie (o 14 mil. eur) a Nigérie (o 13 mil. eur).