Úroda cukrovej repy sa zatiaľ ukazuje ako sľubná, pestovatelia prepisujú nákladové položky

Úroda cukrovej repy sa zatiaľ ukazuje ako sľubná, porasty na poliach pri Nových Sadoch (okres Nitra) boli zdravé a listová plocha sa zatiaľ vyvíja podľa očakávania. O konečnej úrode však rozhodne počasie, dostatok zrážok a nízky tlak chorôb a škodcov.

Pestovatelia sú zatiaľ v úvahách o možnej úrode opatrní, pretože repa bude na poli ešte dlho. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová na webovej stránke SPPK.

Narástli ceny umelých hnojív

Pestovatelia cukrovej repy v súčasnej sezóne prepisujú nákladové položky pri pestovaní repy. Vplyv vojny na Ukrajine a zdražovanie vstupov a energií sú podľa Holéciovej citeľné aj pri produkcii tejto plodiny. Podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Róberta Kovácsa počas roka stúpli ceny umelých hnojív nárazovo.

„Kým vlani na jar stála močovina 400 eur za tonu, dnes platíme 1 000 eur za tonu. Fosforečné hnojivo sme kupovali za 500 eur za tonu, v súčasnosti sa ceny zdvihli na 1 250 eur za tonu,“ uviedol Kovács.

Dôležitý a strategický priemysel

Podľa predsedu Slovenského cukrovarníckeho spolku Michala Abeloviča je štátna podpora v tomto smere zásadná, pretože kompenzuje aj geografické nevýhody.

„Nachádzame sa v centrálnej Európe, je tu iná klíma než v iných častiach Európskej únie. Ak by sme nemali systémovú a kontinuálnu štátnu pomoc pre odvetvie, tak by natrvalo zanikol cukrovarnícky priemysel po nepretržitých 200 rokoch tejto výrobnej tradície. Toto by sme si mali uvedomiť. Na Slovensku sme sebestační v rámci výroby potravín už len v produkcii cukru. Musíme myslieť na to, obzvlášť v čase vojny u nášho suseda, aký dôležitý a strategický priemysel tu máme,“ uzavrel Abelovič.