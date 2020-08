Úroda pšenice a jačmeňa na Slovensku bude vyššia ako vlani, ale pokles nastal pri zemiakoch

Slovensko by malo v tomto roku vyprodukovať 2,9 mil. ton hustosiatych obilnín, čo bude o 9 % väčšia produkcia ako vlani. Pri všetkých sledovaných hustosiatych obilninách – pšenica, jačmeň ale aj raž, ovos a tritikale sa očakávajú hektárové výnosy nad hodnotou 5-ročného priemeru.

Odhad úrody u týchto obilnín je aktuálne o 8 % vyšší ako bol počas prvého odhadu v júni tohto roka – pred žatvou. Vyplýva to z druhého tohtoročného odhadu úrody vybraných poľnohospodárskych plodín pre rok 2020, ktorý zrealizoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) k 15. augustu tohto roka.

„Druhý odhad spresňuje očakávania úrody v čase, kedy už bola pozbieraná repka a väčšina obilnín. Ešte sa však nerozbehol zber slnečnice, kukurice či repy, pre tieto plodiny spresníme odhad úrody v septembri,“ uviedol riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva ŠÚ SR Peter Danko.

Osiata výmera pšenice klesla

Absolútnu väčšinu (93 %) z plôch osiatych hustosiatymi obilninami tvorí na Slovensku pšenica a jačmeň. Úroda pšenice by mala v roku 2020 dosiahnuť 2,1 mil. ton, čo je o 8,3 % viac ako v roku 2019. Medziročne poklesla osiata výmera o 4,2 %, ale vďaka vyšším očakávaným výnosom z hektára na úrovni 5,37 tony, by mala byť vyššia aj celková úroda tejto plodiny.

Očakávaná úroda jačmeňa v objeme takmer 666 tisíc ton, bude medziročne vyššia o 11 %. Túto skutočnosť podporila medziročne vyššia osiata plocha (o 4,7 %) aj očakávané vyššie výnosy na úrovni 5,01 tony z hektára.

Očakáva sa rovnako medziročne vyššia úroda aj pri ostatných hustosiatych obilninách – raž, ovos, tritikale najmä vďaka vyšším výnosom z hektára. V SR by sa malo zozbierať 49,2 tisíca ton raže, 37,2 tisíca ton ovsa a 39,6 tisíca ton tritikale.

Súčasne poľnohospodári očakávajú vyššiu celkovú úrodu druhej najpestovanejšej plodiny v SR, kukurice na zrno. Jej celková produkcia by mala dosiahnuť takmer 1,5 milióna ton, teda o 3,2 % viac ako v roku 2019 (nárast o 46,6 tis. ton).

Vyššia úroda olejnín

V porovnaní s minulým rokom očakáva ŠÚ SR vyššiu úrodu u všetkých druhov olejnín, a to repky olejky o 5,3 %, slnečnice o 17,5 % ako aj sóje o 13,8 %. Celkovo by mala SR vyprodukovať 440-tisíc ton repky, v prípade slnečnice je očakávaná úroda v hodnote takmer 151 tis. ton a v prípade sóje 133 tis. ton.

Medziročný pokles úrody však ŠÚ SR predpokladá u zemiakov, a to o 9,2 %, na objem produkcie 147,3 tisíca ton. Spôsobený má byť poklesom osiatej plochy. Celkovo sa zemiaky v aktuálnej sezóne pestujú na 6,4 tisíca hektárov, čo je o 22 % nižšia výmera ako vlani. Hektárové výnosy by mali byť však vyššie ako v roku 2019, a to 23,18 tony (nárast o 0,74 t/ha).

Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín realizuje ŠÚ SR trikrát ročne. Tretí odhad k 15. septembru bude zverejnený koncom septembra. Definitívne výsledky o úrode 2020 budú zverejnené v marci 2021.