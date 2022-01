V poľských lesoch sa našlo vyčerpané mláďa medveďa hnedého, veterinár mu nasadil antibiotiká

Na juhovýchode Poľska našli v zasnežených lesoch vyčerpané mláďa medveďa hnedého. Diagnostikovali uňho anaplazmózu, nebezpečnú chorobu, ktorá zasiahla pľúca mláďaťa, a nasadili mu antibiotiká.

Mladého samčeka s menom Ada umiestnili do teplého prostredia. Má dobrú chuť do jedla, no podľa veterinára Jakuba Kotowicza je vo vážnom stave s pretrvávajúcimi pokročilými neurologickými príznakmi.

Mláďa, ktoré sa zrejme narodilo na jar 2021, zbadal v pondelok lesník, ako sa osamote potácalo v snehu pri potoku. Neďaleko boli vlčie stopy a nejaké krvavé škvrny, no jeho matku nenašli. Previezli ho do Centra pre rehabilitáciu chránených živočíchov v Przemysli neďaleko slovenských hraníc.

Hovorca miestnych lesníkov Maciej Szpiech poznamenal, že cieľom je neskôr vypustiť mláďa späť do prírody. Medvede hnedé sú v Poľsku vzácne a sú prísne chránené, pričom sa odhaduje, že vo voľnej prírode ich nie je viac ako sto.