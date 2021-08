V prvom roku zálohovania PET fliaš a plechoviek by mala návratnosť dosiahnuť až 60 percent obalov

Počas prvého roka zálohovania nápojových obalov by návratnosť plastových fliaš a plechoviek mala dosiahnuť úroveň 60 percent obalov všetkých nápojov uvedených na trh. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorý na návrh Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) na stredajšom rokovaní schválila vláda.

Ministerstvo chce až 90-percentnú návratnosť

Už v druhom roku by návratnosť nápojových obalov mala dosiahnuť úroveň 80 percent pri PET fľašiach i plechovkách. Do roku 2025 chce envirorezort dosiahnuť, aby bolo do systému zálohovania vrátených aspoň 90 percent všetkých nápojových obalov, ktoré boli uvedené na trh.

Správca zálohového systému bude mať podľa návrhu povinnosť doručiť MŽP SR každoročne najneskôr do 31. júla a 31. januára správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny polrok. Správa bude musieť obsahovať prehľad o stave zálohového systému či údaje o stave plnenia cieľov návratnosti nápojových obalov.

Použitie príjmu je viazané na súhlas ministerstva

Správca môže disponovať s príjmami, ktoré nadobudol z nevyplatených záloh, najviac do výšky desať percent vybraných záloh zo všetkých zálohovaných jednorazových obalov na nápoje uvedených na trh v danom roku. Nakladanie s príjmom správcu nad uvedený rozsah bude viazané súhlasom ministerstva životného prostredia.

Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek má byť spustené 1. januára 2022. Účinnosť zákona je preto navrhovaná na 15. novembra 2021.