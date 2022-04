V roku 2023 by mohlo byť skládkovanie odpadu drahšie ako premena na teplo a elektrinu v ZEVO

Skládkovanie môže byť v roku 2023 drahšie ako premena na teplo a elektrinu v zariadeniach na energetické využívanie odpadov. Celkové priemerné náklady samospráv na skládkovanie narástli zo 40 eur v roku 2018 za tonu na 76 eur v roku 2021.

Dosahy týchto zmien majú priamy vplyv na peňaženky väčšiny Slovákov. Navyše, skládkovanie odpadu má negatívny vplyv na životné prostredie, keďže produkuje metán. Informovala o tom analytička Wood & Company Eva Sadovská v tlačovej správe.

Cena za skládkovanie

„Cena za skládkovanie komunálneho odpadu sa skladá z dvoch zložiek, a to samotnej ceny za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa odvádza do Environmentálneho fondu. Priemerná cena za uloženie jednej tony zmesového komunálneho odpadu na skládku sa veľa rokov (do roku 2018) pohybovala okolo 35 eur. Poplatok pre Envirofond bol do roku 2018 stanovený na cca 5 eur. Spolu teda obec alebo mesto dosiaľ platili za skládkovanie odpadu približne 40 eur za tonu,“ uvádza Sadovská.

Rast cien za skládkovanie sa podľa Sadovskej nezataví a môže atakovať hranicu 120 eur za tonu. Hlavným dôvodom je zavedenie povinnej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku. Od roku 2023 sa má zosúladiť zákon o odpadoch s vyhláškami európskej smernice o skládkovaní.

Odhaduje sa, že táto úprava zvýši náklady miest a obcí na odpady, ktoré majú skončiť na skládke, minimálne o 35 až 45 eur za tonu upravovaného odpadu. To znamená, že samosprávy, ktoré v roku 2021 a tento rok skládkujú s výdavkami 65 až 75 eur za tonu, môžu nákladovo narásť až na úroveň 100 až 120 eur za tonu.

Časť nákladov

Podľa údajov Štatistického úradu SR, slovenské domácnosti platia v súčasnosti za zber smetí v priemere o 31 percent viac ako v roku 2018, čo znamená, že samosprávy na občanov prenášajú len časť nákladov spojených s rastom cien za skládkovanie.

Zvyšná časť je hradená z rozpočtu samosprávy, obciam a mestám. Predpokladá sa, že vzhľadom na pretrvávajúcu masívnosť skládkovania na Slovensku bude zvyšovanie poplatkov za odpad pre občanov pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.