V Slovenskom raji testujú špeciálne ekotoalety, inštalovať by ich chceli aj v Tatranskom národnom parku

V regióne Vysokých Tatier majú v pláne v tomto roku nainštalovať prvú toaletu z pilotného projektu Ekologické toalety v národnom parku. Budú nezávislé na kanalizácii a elektrine.

Podobný projekt sa od minulého týždňa testuje aj v Slovenskom raji, no v Európe sú napríklad umiestnené v Pyrenejách, na Korzike či v Česku na hore Špičák.

Ako ďalej agentúru SITA informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, projekt momentálne čaká na schválenia úradov a takisto na finálne rozhodnutie o umiestnení.

Odpad stačí vyniesť raz za 10 rokov

Toto riešenie sa objavilo po konzultáciách s aktérmi v regióne, vrátane Správy Tatranského národného parku a Štátnych lesov TANAPu a štúdií viacerých zahraničných konferencií. Podľa Lenky Rusnákovej, výkonnej riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry, ktoré projekt iniciovalo, pôjde o kompostovaciu toaletu s využitím gravitácie na oddelenie tekutín od tuhej hmoty.

„Takýmto spôsobom, ktorý imituje zvieratá v prírode, sa dá dosiahnuť maximálne využitie nášho odpadu. Moč sa môže pomocou drenáže prefiltrovať do zeme a tuhý odpad spolu s papierom sa nechajú napospas dážďovkám či iným červom. To vedie k vysokej redukcii odpadu, ktorý bude potrebné vyniesť možno raz za desať rokov,“ vysvetlila.

Separovanie odpadu je teda podľa jej slov nevyhnutné aj na záchode. Spláchnutie je pritom čisto mechanické, založené na stláčaní pedálu nohou. Takéto záchody tiež zapáchajú menej vďaka spomínanej separácii aj využitiu komínového efektu.

V umiestňovaní toaliet by radi pokračovali

„V prípade, že sa tento mechanizmus osvedčí, radi by sme pokračovali v umiestňovaní záchodov na vstupoch do dolín či frekventovaných turistických križovatkách. Bez úzkej územnej spolupráce aktérov to však nepôjde,“ avizovala Blašková.

Podľa jej slov sa však, hoci ide o verejnoprospešnú drobnú stavbu, ktorej vyjadrili podporu aj miestne organizácie, objavujú aj menšie legislatívne výzvy spojené s jej umiestnením na štátnych pozemkoch.

„Vieme, že sa pohybujeme v špecifickom prostredí, ale samotné organizácie v minulosti vyzývali našu organizáciu na realizáciu týchto projektov aj v prospech rozvoja cestovného ruchu a udržateľnosti cestovného ruchu,“ skonštatovali spoločne riaditeľky organizácií cestovného ruchu v Tatrách.

Zhodli sa na tom, že projekt podporí odľahčenie vzácneho prostredia, v ktorom najväčšiu záťaž na prírodu spôsobujú turisti. „Umiestnenie záchoda bude spojené aj s informačnou kampaňou o tom, ako vykonávať potrebu v horách, nakoľko aj v tomto majú turisti obrovské medzery,“ uzavrela Blašková.