V Špačinciach chcú pribrzdiť developerov, petíciu za prevod pozemkov štátu na obec podpísalo vyše tisíc obyvateľov

Petíciu za bezodplatný prevod pozemkov štátu do vlastníctva obce Špačince podpísalo v priebehu niekoľkých dní 1320 obyvateľov tejto dediny v okrese Trnava. Zástupcovia združenia Za naše Špačince petíciu odovzdali Slovenskému pozemkovému fondu. Špačinčania požadujú pozemky s rozlohou 27 hektárov, použiť ich chcú na verejnoprospešné aktivity.

Občania podporili petíciu

Ľudia dali podporou petície podľa obecného poslanca a iniciátora prevodu pozemkov Branislava Pastuchu Slovenskému pozemkovému fondu jasne najavo, že nesúhlasia s tým, aby riešenie náhradných reštitúcií malo prednosť pred rozvojom obce a kvality života jej obyvateľov.

Tí budú teraz čakať, ako sa s ich petíciou Slovenský pozemkový fond (SPF) vysporiada. Riaditeľ trnavského regionálneho odboru SPF Tibor Pethö ešte pred petíciou prevod pozemkov odmietol s vysvetlením, že sú predmetom reštitučného konania.

„SPF musí prednostne prihliadať na potreby prevodov ako náhrad na uspokojenie reštituentov, ktorým nemohli byť pre zákonné prekážky vrátené ich vlastné pozemky, formou náhradných pozemkov vo vlastníctve štátu,“ uviedol Pethö v liste starostovi Špačiniec.

Pozemky môžu skončiť v rukách developerov

Mimoriadna podpora petície dáva podľa Pastuchu poslancom obecného zastupiteľstva silný mandát v rokovaní s dotknutými inštitúciami.

Predstavitelia obce by chceli prevodom pozemkov na obec zabrániť tomu, aby sa dostali do rúk developerom, ako sa to stalo v minulosti.

V Špačinciach sa v ostatných rokoch rozbehla veľká výstavba rodinných domov, obci však postupne začína chýbať vybavenosť pre rastúci počet obyvateľov.

Faktom však je, že výstavbu umožnili poslanci obecného zastupiteľstva zmenami územného plánu obce.