V Tatranskom národnom parku budú po roku opäť spočítavať turistov, cyklistov ale aj psov

Po roku budú v Tatranskom národnom parku (TANAP) vo štvrtok opäť rátať turistov. Pravidelné spočítanie návštevníkov dá odpoveď nielen na otázku, koľko ľudí prejde vysokohorským prostredím za jediný deň, ale taktiež ukáže, koľko cyklistov mieri do vybraných lokalít.

Počítať sa budú aj psy. Informovala o tom dnes v tlačovej správe Martina Petránová zo Správy TANAPu.

Monitorovanie na viacerých miestach

Zamestnanci Správy TANAPu vyrazia do terénu vo štvrtok od 5:00 do 19:00. Monitorovať budú návštevnosť na takmer štyridsiatich miestach vo viac ako päťdesiatich smeroch, predovšetkým pri vstupoch do dolín, no tiež na vrcholoch Kriváňa a Rysov.

Do sčítacích hárkov už tradične zapíšu nielen počty turistov, ale vo vybraných lokalitách aj cyklistov. Okrem ľudí zrátajú aj psy.

Psy sú pre hory záťažou

„Každý rok sa snažíme spočítanie návštevníkov naplánovať na zhruba rovnaké obdobie, aby sme mohli získané údaje navzájom porovnávať. Pred troma rokmi sme popri turistoch skúsili zrátať aj psy, aby sme vedeli, koľko sa ich skutočne pohybuje v tomto vzácnom území. Priznám, že výsledok nás prekvapil, až toľko sme ich nečakali. Málokto si uvedomuje, aká je to enormná záťaž pre vysokohorské prostredie,“ priblížil Peter Spitzkopf zo Správy TANAPu.

O rok neskôr už v Tatranskom národnom parku zapisovali do sčítacích hárkov aj cyklistov. Dôvodom bol evidentný zvýšený pohyb elektrobicyklov, vďaka ktorým sa cyklisti dokázali dostať aj do vyššie položených miest, kde by sa za iných okolností možno ani nevybrali.

Údaje poslúžia na údržbu či plánovanie

Návštevnosť vysokohorského prostredia sa v najstaršom a najväčšom slovenskom národnom parku eviduje od roku 1972.

„Vďaka získaným údajom bude mať Správa TANAPu ako správca územia prehľad nielen o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, ale dáta jej poslúžia napríklad aj pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete,“ vysvetlila Petránová.

Najviac turistov v polstoročnej histórii spočítania prešlo za jediný deň vysokohorským prostredím v roku 2020. V sčítacích hárkoch vtedy pribudlo 30 232 čiarok. Dovtedy si rekord držal rok 1980, keď v Tatrách narátali 26 520 turistov. Naopak, najmenej ich bolo v roku 2012. V deň spočítania ich zaevidovali 7 660.