V týchto oblastiach je stret s medveďom pravdepodobnejší. Poľovníci radia, ako sa správať, ak na neho natrafíte

Po nedávnom prípade usmrtenia muža medveďom na Liptove sa objavili ďalšie dva incidenty, v ktorých hrala hlavnú úlohu táto šelma.

Iný medveď sa v utorok večer dostal na terasu jedného z hotelov v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Našťastie sa nikomu nič nestalo a zviera z miesta napokon ušlo. Poľovníci upozorňovali aj na medveďa, ktorý sa pohyboval v Sučanoch.

Zásahový tím v Sučanoch

Hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák pre portál NášVidiek.sk začiatkom týždňa vyhlásil, že prípad dokazuje neschopnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého ministerstva životného prostredia.

Jeho členovia chodili zviera plašiť a strieľali do neho gumené projektily, no medveď to ignoroval. „Ak si to zviera spojí s ľudskými pachmi, vychovávajú si medveďa, ktorý bude pri stretnutí s človekom agresívny. Naše argumenty však nikto nepočúva,“ dodal.

Štvorročnú medvedicu dlhodobo prikrmoval granulami občan zo Sučian. Zviera nejavilo známky plachosti, jeho umiestnenie do odchovného zariadenia nebolo možné. Zásahový tím ho preto musel zneškodniť.

Najohrozenejšie oblasti