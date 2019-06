Vallov splnomocnenec: Premnoženie komárov je normálne, chémiou sa striekať nebude

Komáre sú nepríjemné, ale užitočné. Ak ľuďom prekážajú, majú si kúpiť sieťky na okná, alebo používať repelenty. Takto sa na sociálnej sieti vyjadril splnomocnenec pre zeleň a životné prostredie Bratislavy Andrej Kovarik.

Reagoval tak na diskusiu o premnožení komárov v záplavových oblastiach Bratislavského kraja. Podľa neho sa v Bratislave a okolí nebude striekať chémiou, ale biologickým prípravkom proti komárom.

Dajte si sieťky

Kovarik uvádza, že že premnoženie komárov je po povodniach bežné, prirodzené a potrebné.

„Ľudia, nehovorím, že máte mať komáre radi, ale tato absurdná hystéria, ktorú dnes niektorí vyvolávate, je trochu dosť mimo obyčajného sedliackeho rozumu. Obyvatelia lokalít susediacich s inundáciami (záplavovými územiami riek) by si mali v prvom rade uvedomiť, že v týchto lokalitách sa komáre nárazovo a masovo vyskytovali vždy keď na to boli podmienky, teraz sa vyskytujú a vždy sa vyskytovať budú. Ak by sa totiž nevyskytovali, nastal by kolaps ekosystému a teda aj nás,“ píše primátorov splnomocnenec.

Komár je totiž základom potravinového reťazca všetkého živého. Ľudia by sa teda mali zamyslieť nie nad tým, ako komáre plošne vyhubiť, ale aby sa pred nimi individuálne chránili. Napríklad inštaláciou sieťky proti hmyzu na okno.

Chémia len vo výnimočných prípadoch

„Je jasné, ze komáre su nepríjemny bodavý hmyz a zdá sa, že ľudia za posledné roky, keď populačná explózia absentovala pre pretrvávajúce sucho, zabudli na tento normálny stav. To ale neznamená, že majú teraz samosprávy okamžite začať masovo striekať krajinu a ľudí jedovatými a zdraviu jednoznačne škodlivými chemickými prípravkami. Nie, nebudeme to robiť, pretože zdravie ľudí a zdravé životné prostredie je pre nás na prvom mieste,“ uviedol Andrej Kovarik.

Ľudia z postihnutých oblastí totiž žiadajú samosprávny kraj, aby urobil postreky ako v minulosti. Kovarik s tým však zásadne nesúhlasí.

„Chemicky striekať jed po našich uliciach by sa malo dovoliť az po tom, čo toto, na základe dnešnej úrovne poznatkov, odsúhlasia obyvatelia danej obce v referende, aby bolo zrejmé, či väčšna ľudí suhlasi so striekaním jedovatých látok v ich obci. Samozrejme, na vlastné obecné náklady. Za jedinú výnimku by som považoval situáciu, keď regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhlási mimoriadnu kalamitnú situáciu na základe objektívnych kritérií – jedným z nich by mohlo byť napríklad ak by komáre u nás začali prenášat maláriu, alebo podobné závažné ochorenie. To by bola, samozrejme, iná situácia. Ale taká dnes nie je.“

BIO prípravok na komáre

Zároveň však dodal, že Bratislava tento rok prvý raz otestuje prípravok BTI. Je to biologický prípravok na larvy komárov a podľa Kovarika sa komárov nezbavíme, no ich množstvo sa razantne zníži.

Informáciu o biologickom postreku nám potvrdil aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). „Úrad BSK od minulého roka vymenil chemické látky za biologické pri znižovaní kalamitnej populácie komárov,“ uviedla pre Náš Vidiek hovorkyňa župy Lucia Forman.

V predchádzajúcich rokoch sa pri premnožení komárov aplikoval cypermetrín. Od začiatku roku 2018 sa v prípade núdze (kalamitných stavov komárov iba pri záplavách) plánuje používať biologická látka Bacillus Thuringiensis israliensis.

„Účinkuje prednostne na larvy komárov a aplikuje sa do vodných mlák pri záplavách. Účinkom je, že zabraňuje larvám ďalej prijímať potravu. O neškodnosti prípravku hovorí fakt, že je možné ho použiť aj v zdrojoch pitnej vody, teda pre človeka, ale aj včely je relatívne neškodný,“ uvádza hovorkyňa BSK.

Dodala, že účinná látka Bacillus Thuringiensis israliensis sa v Európe používa už desiatky rokov s výbornými výsledkami. „V prípade nutnosti sa bude postrek vykonávať pozemne, cielene do vopred monitorovaných liahnísk komárov,“ dodáva hovorkyňa.