Včelári prežívajú najťažší rok za polstoročie, teší ich však rastúci záujem ľudí o kvalitný med

Ani najstarší včelári si nepamätajú taký zlý včelársky rok, ako je tento. Zhodli sa na tom na konferencii o budúcnosti včelárstva, ktorá bola súčasťou Trnavského včelárskeho festivalu v Trnave. Za zhoršovaním podmienok vidia včelári klimatické zmeny, monokultúry na poliach a množstvo toxických látok v prostredí.

„Po zime mali včelári svoje včelstvá v dobrej kondícii, potom prišlo sucho, vymrzol agát, vypadla lipová znáška. Po dobrej znáške repkového medu sa zo včelárov stali len kŕmiči včiel,“ skonštatoval predseda základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Trnave František Hájik.

Rok 2020 je podľa neho z pohľadu včelárov najhorším za posledné polstoročie. Organizátor včelárskeho festivalu Martin Štrbka dodal, že veľmi zlý rok prišiel po niekoľkých rokoch, ktoré možno tiež označiť za nepriaznivé.

Klimatické zmeny sú už tu

Podľa ministra pôdohospdárstva Jána Mičovského si jeho rezort uvedomuje zodpovednosť za vytváranie lepších podmienok pre včely, aby med mohol vznikať v čo najzdravšom prostredí.

„Tie tak často spomínané biopásy a rôzne spôsoby úpravy krajiny tak, aby sa včely mohli cítiť komfortne a prinášať kvalitný slovenský med je pre nás úloha, ktorá sa musí z vládneho programu, zámerov a sľubov dostať do reality. Naša krajina sa musí zmeniť, musíme to zbadať my a musia to zbadať aj včielky,“ povedal Mičovský.

Klimatické zmeny sa podľa neho neblížia, pretože už sú tu, aj keď ich možno nie celkom vnímame.

Problémy prináša aj chemický postrek

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana vidí za problémami včelárov takisto stratu pestrosti krajiny, ale aj vysoké používanie chemických látok v poľnohospodárstve. Riešením by podľa neho malo byť finančné stimulovanie poľnohospodárov, aby robili také opatrenia, ktoré by pomohli včelám aj človeku.

Podľa včelárov je potešujúcim zistenie, že čoraz viac zákazníkov preferuje nákup medu a ďalších produktov od včelárov, ktorí im dokážu garantovať potrebnú kvalitu.