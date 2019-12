Vedci našli hrádzu starú sedemtisíc rokov, slúžila na ochranu pred morom alebo búrkami (foto)

Medzinárodný vedecký tím objavil pri pobreží Izraela v Stredozemnom mori pozostatky hrádze starej približne sedemtisíc rokov. Považujú to za dôkaz, že ľudia žijúci na pobreží sa už v týchto časoch chránili pred stúpajúcou hladinou morí. Myslia si, že sto metrov dlhú hrádzu postavili v neolite obyvatelia dediny Tel Hreiz, ktorú neskôr opustili a napokon ju zmietlo more. Na výstavbu zrejme použili balvany, ktoré pôvodne ležali niekoľko kilometrov ďalej. Svoje zistenia publikovali v časopise PLOS One.

Vykopali aj ostatky ľudí

Jonathan Benjamin z austrálskej Flinders University uviedol, že príčina stúpania hladiny morí bola v tom období iná, ako je dnes. Objasnil, že vtedy nastávali prirodzené zmeny, pričom za tie súčasné môže človek.

Archeológovia takisto vykopali ostatky ľudí a zvierat a tiež kúsky hrnčiarskych výrobkov, ktoré zrejme pochádzajú z tej istej rybárskej dediny. Tú objavili v polovici 60. rokov minulého storočia, no následne ju pokryl piesok.

Zimné búrky v rokoch 2012 a 2015 ju však opäť odhalili. Jej obyvatelia sa venovali aj poľnohospodárstvu a chovu zvierat. Vedci našli aj prvé dôkazy o extrakcii olivového oleja.

Jediná svojho druhu

Po objavení hrádze si najskôr mysleli, že ju postavili na ochranu pred nepriateľom alebo ju využívali v rámci poľnohospodárstva. Ehud Galili z izraelskej Univerzity v Haife však objasnil, že v tom období by nepriatelia prišli po súši, nie po mori. Stavba ležiaca približne 120 metrov od pevniny je jediná svojho druhu, ktorú našli pri izraelskom pobreží.

Roland Gehrels z britskej Univerzity v Yorku, ktorý sa špecializuje na morské štúdie, no nebol súčasťou tímu, si myslí, že hrádza slúžila skôr ako ochrana pred búrkami a nie pred stúpajúcou hladinou mora.

„Pochybujem, že by ľudia počas života mali možnosť pozorovať nárast hladiny morí, no poznali už zimné búrky a uvedomovali si, aké škody môžu spôsobiť,“ povedal.