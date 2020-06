Verejnosť sa môže zapojiť do formovania Európskej zelenej dohody, je zverejnený online dotazník

Verejnosť sa môžu zapojiť do konzultácie k Európskej zelenej dohode. Informuje o tom zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku na svojej webovej stránke. V Európskej zelenej dohode sa stanovuje, ako možno Európu do roku 2050 zmeniť na prvý klimaticky neutrálny kontinent.

Cieľom Európskej únie (EÚ) je, aby popri vládnych politikách a reguláciách zohrali svoju úlohu aj občania, komunity a organizácie vo všetkých odvetviach spoločnosti a hospodárstva.

Prvý klimaticky neutrálny kontinent

„Zelená dohoda je nová stratégia EÚ na boj proti zmene klímy, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa európske hospodárstvo stalo udržateľným, čistejším, bezpečnejším a zdravším. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné zapojiť verejnosť ako celok,“ informuje zastúpenie EK na Slovensku na svojej stránke. V európskej zelenej dohode sa stanovuje, ako možno Európu do roku 2050 zmeniť na prvý klimaticky neutrálny kontinent.

Podľa EÚ by popri vládnych politikách a reguláciách môžu zohrávať úlohu aj občania, komunity a organizácie vo všetkých odvetviach spoločnosti a hospodárstva. EK na tento účel iniciuje v rámci zelenej dohody Európsky klimatický pakt, aby mohli občania a zainteresované strany vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do navrhovania nových opatrení v oblasti klímy, výmeny informácií, činností iniciovaných zdola, ako aj do predstavenia riešení, na ktoré môžu nadviazať ďalšie subjekty.

Je možné vyplniť online dotazník

„Podnety z tejto verejnej konzultácie budú slúžiť na formovanie paktu pred jeho spustením, ku ktorému dôjde ešte pred konaním konferencie Organizácie Spojených národov o zmene klímy – COP26 v novembri 2020 v Glasgowe,“ píše sa na webovej stránke.

EK sa tiež snaží získať podnety od zainteresovaných strán, okrem iného od orgánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, až po podniky, zväzy, organizácie občianskej spoločnosti, vzdelávacie organizácie, skupiny spotrebiteľov, výskumno-inovačné organizácie, ako aj jednotlivých občanov vrátane mládeže. Do verejnej konzultácie je možné sa zapojiť vyplnením online dotazníka na stránke: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact/public-consultation

Verejná konzultácia prebieha od 4. marca do 17. júna 2020