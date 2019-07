Veterinárni inšpektori usmrtili všetky štyri ošípané v chove, v ktorom potvrdili africký mor

Štátni veterinárni inšpektori usmrtili všetky štyri ošípané v chove v obci Strážne, v ktorom bol potvrdený prvý prípad afrického moru ošípaných (AMO) na Slovensku. Informoval o tom na tlačovej besede ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš.

„Vzhľadom na vysokú infekčnosť afrického moru ošípaných naša mobilná jednotka na utrácanie zvierat v prípade nebezpečnej nákazy vykoná v spolupráci so samosprávou a policajným zborom eutanáziu všetkých ošípaných, odvoz do kafilérie a dezinfekciu priestorov v trojkilometrovej ochrannej zóne, do ktorej spadá obec Strážne. Naším cieľom je zabrániť všetkými prostriedkami šíreniu nákazy,“ uviedol Bíreš.

V obci sa aktuálne nachádza približne 30 ošípaných u 13 registrovaných farmárov a drobnochovateľov. V prípade registrovaných chovov dostanú chovatelia za usmrtené zviera od štátu kompenzácie.

Prísne a precízne opatrenia

Po rokovaní Národnej expertnej komisie pre AMO predstavilo vedenie agrorezortu ďalšie kroky. „Naše prísne a precízne opatrenia nám pomáhali, aj napriek náročnej situácii v okolitých štátoch, udržať AMO mimo Slovenska. Žiaľ, porušovanie pravidiel a nerešpektovanie zákonných povinností je nezodpovedné tak voči zvieratám, ako aj neohľaduplné k ďalším občanom. V tomto prípade bude pykať predovšetkým celá obec a všetci chovatelia v nej,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Registrované chovy sú totiž súčasťou intenzívnej komunikačnej kampane na boj proti AMO štátnych veterinárov. Z ich skúseností pritom vyplýva, že väčšie chovy sú lepšie zabezpečené proti prenosu AMO ako chovy malých farmárov a drobnochovateľov.

„Túto situáciu netreba brať tragicky. Baltické krajiny, Poľsko, Maďarsko majú výskyt AMO už od roku 2014, takže my sme dlho odolávali. Keď bude európska legislatíva dodržaná, tak obchod s ošípanými a mäsom v rámci únie by nemal byť vôbec narušený, s výnimkou tohto desaťkilometrového pásma,“ dodal Bíreš.

Vysoko nákazlivá choroba

Africký mor ošípaných po prvýkrát diagnostikovali na území Slovenskej republiky vo štvrtok v okrese Trebišov v obci Strážne v blízkosti hraníc s Maďarskom. Výskyt ochorenia potvrdilo laboratórne vyšetrenie biologického materiálu v národnom referenčnom laboratóriu.

Slovenská republika informovala o prepuknutí moru aj v systémoch ADNS (Európska komisia) a WAHIS (Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat v Paríži).

Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá choroba ošípaných a diviakov. Vírus sa šíri priamym aj nepriamym kontaktom a je rezistentný aj pri vysokom rozsahu teplôt a mimoriadne odolný. Úmrtnosť dosahuje 90 až 95 percent.

Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. Regenerácia diviačej populácie po zasiahnutí vírusom AMO trvá minimálne 15 rokov.