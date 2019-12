Vianočné nákupy: Ktoré zemiaky budú na šalát tie pravé

Bez zemiakového šalátu neoslavuje Vianoce azda nikto. Zemiaky sú preto v každom nákupnom košíku. Nie je však jedno, aké vyberiete. Na šalát sa hodia práve tie, ktoré sú označené varným typom A.

Nie je to však tak, že by ostatné varné typy boli menej kvalitné. Každý varný typ sa však hodí na inú kuchynskú úpravu. Varné typy zemiakov sa určujú podľa množstva a zloženia škrobu, ktorý zemiaky obsahujú. Varný typ A sa vyznačuje tým, že škroby majú akoby „tesnejšiu“ väzbu. To spôsobuje, že zemiaky pri varení nenasiaknu vodu, resp. nedostane sa medzi jednotlivé bunky hľuzy.

V praxi to vyzerá tak, že keď zemiak varného typu A uvaríme v šupke so zámerom robiť šalát, zemiak bude pekne držať tvar a nebude sa rozpadávať ani po nakrájaní a zamiešaní s ostatnými ingredienciami. Zemiaky varného typu A majú mazľavú, až voskovú štruktúru a často (i keď nie vždy) výraznú maslovo žltú farbu.

Tento typ zemiakov sa na šalát výborne hodí, keďže sa jednotlivé kúsky zemiakov nerozpadávajú. Zachovávajú si svoj tvar. Ak by ste použili napríklad varný typ C, kúsky zemiakov by sa pri spracovaní rozpadli a textúra šalátu by sa zmenila na vodnatú kašu. Nie je to pekné na pohľad a chuť je tiež výrazne iná. Zemiakový šalát vyzerá najlepšie vtedy, keď sú v ňom jednotlivé ingrediencie jasne vidieť- teda aj kúsky zemiakov.

Zemiaky varných typov B a C, ktoré sa u nás predávajú, majú totiž iné zloženie škrobov. To sa prejavuje najmä pri varení. Koľko vody zemiaky do seba pustia, takú konzistenciu budú mať. Napríklad zemiaky varného typu C prepúšťajú medzi svoje bunky pomerne veľa vody, takže uvarené sa doslova rozsypú.