Video: Do kompostu či do koša? Poradíme, ako vybrať ekologický jednorazový riad

Od budúceho roka sú jednorazové plasty v celej EÚ tabu. Viaceré firmy a krajiny vrátane Slovenska sa však rozhodli vzdať sa plastov na jedno použitie skôr. Dnes už v obchodoch takmer nenájdeme plastové tanieriky či poháre, nahradili ich rôzne papierové, či bioplastové.

Aké druhy kompostovateľných materiálov poznáme? Môžeme všetky ekologické riady hádzať do domáceho kompostu? S výberom nám vo videu poradí Anežka Kováliková, zero waste ambasádorka spoločnosti METRO Cash&Carry:

No zatiaľ čo pri plastových výrobkoch sme si mohli byť istí, do akého koša patria, s tými neplastovými je to ťažšie. Niekoré vyzerajú ako plasty, ale nie sú, dokonca patria na kompost. Niektoré sa ako rozložiteľné iba tvária, ale nie sú ani trochu ekologické.

„Ľudia si myslia, že papierové poháre na kávu sú recyklovateľné. Nie je to tak, vo vnútri majú tenkú plastovú vrstvu pevne spojenú s papierom. Takže tento odpad nesmie ísť ani do papiera, ani do plastu,“ vysvetľuje zero waste ambasádorka pre METRO Anežka Kováliková.

Práve ona je zodpovedná za nákup jednorazových riadov vo firme. Aj keď ona sama je zástankyňou prístupu, že vždy, keď je to možné, by sme mali voliť opakovateľne použiteľné výrobky- teda umývateľné taniere, poháre a iný riad. Ak si však musíme z rôznych dôvodov zaobstarať ten jednorazový, mal by byť kompostovateľný.

„V ponuke máme aj riad, ktorý je kompostovateľný v priemyselnom kompostéri, ktorý odpad zahrieva a drví. Je to určené najmä pre festivaly, koré túto možnosť majú a tak je istejšie, že tento odpad sa dostane tam, kam má. Na domáce použitie ale odporúčam riad, ktorý sa dokáže rozložiť v domácom komposte,“ vysvetľuje Kováliková.

Ak aj na obale vidíte značku, či nápis „Compostable“, ešte to neznamená, že môžete takýto riad hodiť na domáci kompost. Na obale výrobku si teda všímajte certifikát domáceho kompostovania. Výnimkou sú riady z prirodzene rozložiteľného materiálu, teda dreva či pšeničných otrúb.