Vieme, čo sa v Chemku Strážske nachádza, tvrdí Budaj a ďalšie geologické prieskumy odmieta

Ďalšie geologické prieskumy v Chemku Strážske nie sú potrebné, malo by sa prejsť k činom. Ako uviedol po rokovaní vlády minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO), už sa vie, čo sa v Chemku Strážske nachádza. Dodal, že s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO) sa dohodli na obstaraní veľkých kontajnerov, do ktorých by sa uložil odpad. Budaj verí, že potrebné kroky sa vykonajú v krátkom čase.

„Všetko, čo sa týka geologických prieskumov preskúmavame na ministerstve a tie, ktoré sú oprávnené a kde nepríde k plytvaniu prostriedkov, tak tie sa budú uskutočňovať,“ povedal.

Predchádzajúca vláda vyhlásila 22. januára mimoriadnu situáciu v súvislosti s toxickým odpadom v areáli bývalých chemických závodov Chemko Strážske. Následne 7. februára vydali prednostovia okresných úradov v Košiciach a Prešove príkaz pre spoločnosť Environ Centrum na vykonanie geologického prieskumu na určenie rozsahu záchranných prác v lesnej obore v Stražskom.

V blízkosti areálu sa nachádzajú stovky ton polychlórovaných bifenylov, takzvaných PCB látok, ktoré môžu byť zdraviu aj životu nebezpečné. O výskyte nebezpečných PCB látok v areáli závodov v Strážskom sa hovorilo už dávnejšie, ich prítomnosť však definitívne potvrdila kontrola v apríli 2019.