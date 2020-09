Vláda by mohla schváliť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska už v septembri, uviedol Budaj

Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska by mohla vláda schváliť už v septembri. Pred dnešným rokovaním vlády to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Podľa Budaja je celá záležitosť v súčasnosti v rukách Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Rezort je však podľa Budaja myšlienke vyhlásenia rezervácie naklonený.

„My sme celú tú výmeru schválili na ministerstva životného prostredia, vykonali sme všetky úkony a je to u pána ministra pôdohospodárstva. Ten mi ale sľúbil, že s tým nemá žiaden problém, takže je to u neho iba otázka administratívy. Verme teda, že v septembri by sme to mali mať za sebou,“ povedal Budaj.

Mapovanie slovenských pralesov v rokoch 2009 až 2015 preukázalo, že na Slovensku sa zachovalo 10 180 hektárov pralesov a pralesových zvyškov. Celkovo 31 percent z nich je nechránených alebo nedostatočne chránených.

Slovenská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko) a občianske združenie Prales preto v júni spustili kampaň a petíciu s názvom „Dajme pralesom 5-ku“. Kampaň podporili aj známe osobnosti verejného života. Petíciu doteraz podpísalo vyše 30-tisíc ľudí.