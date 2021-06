Vláda chce obmedziť dovoz zahraničného odpadu a na tepelné spracovanie využívať viac odpad zo Slovenska. Po diskusii pri vodnej nádrži Ružín o tom dnes informovali predseda vlády Eduard Heger a minister životného prostredia Ján Budaj.

Podpísali mememorandum

Ministerstvo životného prostredia v piatok poobede na Ružíne podpísalo so Zväzom výrobcov cementu SR Memorandum o navýšení podielu slovenského odpadu v tuhých alternatívnych palivách energeticky zhodnocovaných v cementárňach.

„Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne a tu je ho enormne veľa. Dnes sme hovorili o konkrétnych riešeniach, ktoré zavedie naša vláda na to, aby sme zastavili dovoz odpadu zo zahraničia a využili náš odpad,“ uviedol Heger. Dosiahnuť sa to dá napríklad podporou recyklácie a prostriedky na to by sa podľa Hegera mohli čerpať z eurofondov.

Pri čiernych skládkach budú postupovať tvrdo

Diskusia sa vo veľkej miere dotýkala riešenia problému znečistenia vodnej nádrže Ružín. „Dnes s potešením môžem konštatovať, že riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku už pripravuje konkrétne opatrenia, ktoré v krátkom čase zmenia toto nádherne jazero. Súčasne sme s cementármi podpísali memorandum, o ktoré usilujem už dlhú dobu, o tom, že obmedzia dovoz zahraničného odpadu a začnú energeticky zhodnocovať slovenský odpad,“ uviedol Budaj. Ako ďalej dodal, v súčasnosti tvorí dovoz zahraničného odpadu na tepelné spracovanie takmer 80 percent. Necelých 22 percent ostáva pre slovenský odpad a väčšinou je cenovo neprístupný pre obce a mestá.

Na stretnutí sa hovorilo aj o čiernych skládkach a občanoch, ktorí sa nechcú podrobiť zákonu. Minister Budaj zdôraznil, že Inšpekcia životného prostredia už v okolitých obciach v tejto veci začala konať a budú postupovať tvrdo, bez ohľadu na výhovorky.