Vláda chce pokračovať v boji proti podvodom v agrodotáciách, podľa Hegera sa musí PPA zdigitalizovať

Vláda chce aj naďalej pokračovať v boji proti podvodom v agrodotáciách. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) sa musí dostať do 21. storočia a zdigitalizovať. Na letisku v obci Trhovište (okr. Michalovce), na ktoré sa v minulosti čerpali agrodotácie, to uviedol predseda vlády Eduard Heger a minister pôdohospodárstva SR Samuel Vlčan.

„Vieme, že PPA by mala byť špičkou v pôdohospodárstve, pretože prerozdeľuje enormné množstvo peňazí a mala by ich prerozdeľovať práve farmárom na to, aby mohli dopestovať na svojej pôde úrodu, ktorú potrebujeme. Ale táto agentúra bola dlhé roky zneužívaná na obohacovanie jednotlivcov spriaznených s politickými špičkami vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho,“ uviedol Heger. Ako ďalej dodal, v 21. storočí, keď stovky miliónov eur boli vynakladané na digitalizáciu, fungovala PPA stále v papierovej podobe.

„PPA od svojho vzniku v roku 2004 rozdelila viac ako 12 miliárd eur, len minulý rok touto agentúrou pretieklo do sektora skoro 800 miliónov eur. Je veľmi dôležité, aby sme sa ubezpečili, že budeme vyplácať len také agrodotácie a takým žiadateľom, ktorí sú na to opravnení, či už na priame platby, alebo na vyplácanie projektových podpôr z druhého piliera,“ uviedol Vlčan.

Ministerstvo podľa Vlčana plánuje zdynamizovať proces kontroly žiadosti na priame platby. „Máme dobrý plán ako čo v najkratšom čase zaviesť automatizovaný systém, kde budeme využívať najmodernejšie poznatky vedy a techniky pri monitorovaní plôch,“ dodal Vlčan. V prípade projektových podpôr je veľký problém, že žiadosti sú stále do značnej miery v papierovej podobe a je potrebná čo najrýchlejšia digitalizácia.