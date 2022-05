Vláda schválila 200-tisíc eur na opatrenia týkajúce sa znečisteného toku Nižná Slaná, jeho stav sa zhoršil

Vláda schválila 200-tisíc eur na presmerovanie vytekajúcich banských vôd, kontrolu a monitoring stavu povrchového toku Nižná Slaná. Jeho stav sa v dôsledku vytekajúcich banských vôd z bane Siderit Nižná Slaná zhoršil. Práce však sťažuje nedýchateľné prostredie s vysokým obsahom oxidu uhličitého v banskom vzduchu.

Časté úniky oxidu siričitého, ako aj zloženie banských vôd môžu byť podľa rezortu zapríčinené horením grafitických bridlíc s obsahom pyritu, pri ktorom dochádza k oxidácii uhlíka a pyritu a vzniku síranu železnatého, ktorý je príčinou sfarbenia rieky Slaná. Celkové chemické procesy a ich popis nie je možné bez ďalšieho prieskumu dokonale pochopiť. Informoval o tom minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) na stredajšom zasadnutí vlády.

Znečistenie vodného toku Slaná v obci Nižná Slaná (okres Rožňava) bolo ohlásené 24. februára tohto roku. Začiatkom apríla Správa povodia Slanej Rimavská Sobota vykonala čistenie koryta Kobeliarskeho potoku. Účelom čistenia bolo zrýchlenie odtoku vôd v koryte a zabránenie vsakovania povrchových vôd do podzemných vôd.

Následne Hornonitrianske bane a.s., odštepný závod Hlavná banská záchranná stanica vykonala obhliadku banských diel bane Nižná Slaná, na základe ktorej bol pripravený plán technického riešenia ako sprístupnenie banských chodieb na dopravu materiálu, vybudovanie betónových hrádzí na usmernenie výtoku banských vôd na povrch, rekonštrukcia potrubia na odvádzanie banských vôd či premostenie slepej šachty Manó a usmernenie výtoku do štôlne Marta a následne do rieky Slaná.