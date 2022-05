Vláda schválila návrh odvodu z nerecyklovaného plastového odpadu, sadzba na kilogram bude jednotná

Kabinet schválil Návrh systému riadenia vlastného zdroja Európskej únie (EÚ) založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov. Systém má motivovať štáty k tomu, aby znižovali množstvo odpadu z plastových obalov.

Rovnako má pomôcť k prechodu na obehové hospodárstvo. Návrh je súčasťou reformy systému vlastných zdrojov EÚ a zavedenia nových vlastných zdrojov.

Stimul na zníženie spotreby

Súčasťou novej kategórie vlastného zdroja je príspevok členských štátov, ktorý má slúžiť ako stimul na zníženie spotreby plastov na jedno použitie, podporiť recykláciu odpadu a posilniť obehové hospodárstvo.

Výška príspevku je vypočítaná na základe nerecyklovaného odpadu z plastových obalov. Táto zmena má prispieť k zníženiu znečisťovania týmto odpadom. Jednotná sadzba výberu na jeden kilogram odpadu je 80 centov.

V tých členských štátoch, ktorých hrubý národný dôchodok na obyvateľa nedosahuje priemer v EÚ, by sa mal uplatniť mechanizmus úpravy s ročným paušálnym znížením.

Toto zníženie by malo predstavovať 3,8 kilogramov vynásobených počtom obyvateľov daného štátu. Pre Slovensko by to malo znamenať ročné paušálne zníženie v hodnote 17 miliónov eur.

Údaje poputujú komisii

Do systému je zapojené ministerstvo financií, rezort životného prostredia, Slovenská agentúra pre životné prostredie a Štátna pokladnica.

Rezort financií bude Európskej komisii poskytovať odhady hmotnosti nerecyklovaného odpadu na nasledujúci rok a výkaz s údajmi celkovej hmotnosti odpadu z plastových obalov vyprodukovaného na Slovensku, ako aj údaj o hmotnosti z plastových obalov, ktorý bol recyklovaný.

Konkrétne údaje poskytne rezortu financií ministerstvo životného prostredia. Slovenská agentúra životného prostredia po novom zabezpečí so Štatistickým úradom SR účasť na zasadnutiach expertnej skupiny Európskej komisie pre štatistiky o odpade a podľa potreby sa zúčastní na kontrolách Európskej komisie. Štátna pokladnica bude v systéme realizovať platobné príkazy Európskej komisie.