Pramene Vydrice sú už chránené a potoky budú podľa Budaja bohatšie, rezervácia vznikla aj na východe

Pramene Vydrice sú od stredy chránené. Po tejto zmene budú potoky podľa ministra životného prostredia SR Jána Budaja (OĽaNO) bohatšie.

Vyhlásil to minister Budaj po rokovaní Vlády SR, ktorá v stredu schválila vznik novej prírodnej rezervácie.

Chcú umožniť mäkkú turistiku

„Ide o rezerváciu, dá sa povedať, nového typu. Na ministerstve životného prostredia chceme chrániť životné prostredie tak, aby sme zároveň ľuďom umožňovali mäkkú turistiku, aby sme nevytvárali zóny zákazov, ale naopak, zóny priateľského spolužitia človeka s tými krásami, ktoré príroda ponúka,“ uviedol Budaj.

Režim v chránenom území, ktoré je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, bude upravený bratislavským magistrátom a zároveň okresným úradom.

Minister verí, že samosprávy budú reflektovať priania občanov, ktorí by dané územie mohli využívať na prechádzky. V jadrových zónach sa tiež prestane ťažiť.

„O niekoľko rokov uvidíme pôvodný karpatský les v jeho najväčšej kráse. Prestanú sa rezať pár ročné stromy a rovnako sa zvýši vodozádržná schopnosť lesa,“ vysvetlil Budaj.

Vznikla aj rezervácia Medzibodrožie

Druhou novou rezerváciou je Medzibodrožie na východnom Slovensku.

„Neprichádza k veľkým obmedzeniam, iba toľko, že isté mesiace, medzi aprílom a júnom, sa obmedzia také poľnohospodárske práce a lesnícke práce, ktoré by marili hniezdenie vtákov,“ vysvetlil minister.

Kabinet v stredu rovnako prijal uznesenie o delimitácii medzi ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pokiaľ ide o štátne lesy a Ministerstvom životného prostredia v nadväznosti na zákon o ochrane prírody.

„Dnešným uznesením sme dosiahli to, aby v tom závode nenastali nejaké zmätky, aby niekto nepomýšľal na to, že ešte niekoho zazmluvní, odpredá, vyrúbe alebo dokonca presunie alebo predĺži zmluvy, či už sú to zmluvy na revír alebo na výrub dreva,“ uzavrel Budaj.