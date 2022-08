Vlaňajšie zisky poľnohospodárov sa výrazne zvýšili, bez finančnej injekcie zo strany štátu by však mnohí neprežili

Poľnohospodárstvo dosiahlo za minulý rok podľa predbežných údajov kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 208,9 milióna eur. V porovnaní s rokom 2020 sa jeho hodnota výrazne zvýšila.

Rast vstupných nákladov

V porovnaní s päťročným priemerom rokov 2016 až 2020 sa výsledok hospodárenia v roku 2021 zdvojnásobil, najmä pre nárast tržieb za vlastné výrobky rastlinného pôvodu, ktoré tvorili v priemere 34 percent celkových výnosov poľnohospodárskej výroby.

Bez finančnej podpory by viaceré podniky boli stratové, celkový objem finančnej podpory sa medziročne znížil na 798 mil. eur. Vyplýva to zo správy o poľnohospodárstve a potravinárstve na Slovensku za rok 2021, ktorú rezort pôdohospodárstva predložil do pripomienkového konania.

Výnosy sektora vlani dosiahli 3,66 miliardy eur a náklady 3,45 miliardy eur. Aj napriek zvyšovaniu cien dodávok sa medziročne znížila nákladovosť výnosov a zvýšila sa rentabilita nákladov podnikov. Veľkým nákladom sú náklady na vstupy, teda spotreba materiálu a energie, čo predstavuje 32,6 percenta nákladov.

Rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku

Ekonomicky a produkčne rozhodujúci podiel poľnohospodárskych podnikov tvorili právnické osoby s prevahou prenajatej z celkovej obhospodarovanej pôdy.

V roku 2021 sa zvýšil podiel ziskových podnikov právnických aj fyzických osôb. Financovanie poľnohospodárstva v kontexte s podporami zohráva od vstupu Slovenska do EÚ rozhodujúcu úlohu v jeho rozvoji, udržateľnosti a podnikateľskej stabilite poľnohospodárskych podnikov v SR.

Okrem vlastných príjmov podnikov a dotačnej podpory EÚ a národných zdrojov sú rozhodujúce cudzie zdroje – úvery a leasingy, ktoré zohrávajú vo financovaní a stabilite podnikov tiež významnú úlohu.