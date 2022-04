Vlčan chce podporiť investície do rozšírenia spracovateľských kapacít, upozornil na malé obce bez potravín

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) chce podporiť investície do rozšírenia spracovateľských kapacít. Investície by mali smerovať aj do obnovy zastaraných častí prevádzok či nových liniek.

Minister v stredu na konferencii New Retail Summit 2022 za účasti obchodných reťazcov predstavil opatrenia, ktorými chce vyriešiť pretlak zahraničných potravín v obchodoch a dostať slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo opäť do výkonu.

Prioritne chce pracovať na oživení sektoru mlieka a mliečnych výrobkov, ovčieho a kozieho mäsa, bravčového mäsa, zemiakov, vinohradníctva, ovocia a zeleniny, v ktorých máme veľké rezervy. Tento rok na daný účel štát vyčlenil 314 miliónov eur. Informoval o tom agrorezort na sociálnej sieti.

Domáca produkcia je v menšine

Podiel slovenských potravín v obchodoch na úrovni 40 percent podľa agrorezortu vypovedá o tom, že domáca produkcia je oproti dovezenej zahraničnej stále v menšine.

„Veľká časť zahraničných potravín je pritom nahraditeľná výrobkami, ktoré si vieme vyprodukovať na Slovensku,“ dodáva rezort.

Riešenia pre ľudí cestujúcich za potravinami

Z podpory Európskej únie navýšenej o prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytne ministerstvo pôdohospodárstva 15,7 milióna eur na živočíšnu výrobu a potravinárstvo.

„Stojí pred nami aj dlhodobo neriešený problém potravinových púští – malých obcí na Slovensku, ktoré sa ocitli bez obchodov s potravinami. Máme načrtnutých viacero riešení, ako pomôcť ľuďom odkázaným na cestovanie za nákupom potravín. Na to, aby sme dosiahli medzinárodne akceptovaný podiel predaja slovenských potravín vo výške najmenej 55 až 60 percent, bude potrebné posilniť konkurencieschopnosť našich poľnohospodárov a potravinárov. Skrytý potenciál vidíme napríklad v regionálnych produktoch,“ uzavrel rezort.