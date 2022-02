Vlčan odovzdal špeciálnej prokuratúre forezný audit PPA, odhalili sa aj ďalšie kauzy (video)

aktualizované 22. februára 10:56

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) odovzdal na špeciálnu prokuratúru kompletný forezný audit Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Ako uviedol minister na utorňajšej tlačovej besede, ide o závažný dokument, na základe ktorého by sa mala agentúra ozdraviť.

Ďalšie kauzy v PPA

Audit podľa Vlčana odhalil aj ďalšie kauzy v PPA, okrem už známej kauzy Dobytkár. „Nejde len o kauzu Dobytkár, sú tam aj iné kauzy, ktoré musia byť prešetrené,“ povedal Vlčan.

Ako doplnil, v minulosti mali na PPA veľký vplyv rôzne skupiny. „Kauza Dobytkár sa do nejakej miery vzťahuje na jednu skupinu, ale pôsobili tak aj iné skupiny, ktoré mali iný vplyv a inými korupčnými schémami mohli zneužívať naše európske zdroje,“ uviedol minister.

Podozrenia z trestnej činnosti

Zistenia z vnútra PPA v rozsahu tisícov strán by podľa Vlčana Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) mohol spojiť so svojimi vlastnými poznatkami. „Po právnej stránke je potrebné, aby to uzavrela špeciálna prokuratúra,“ skonštatoval.

Podozrenia na trestnú činnosť v PPA pritom podľa Vlčana siahajú do obdobia ešte pred vstupom SR do EÚ. „Objavujú sa tam mená, niekedy pracovníci ministerstva, niekedy pracovníci PPA, niekedy rôzni sprostredkovatelia,“ povedal minister. Dodal, že na základe výsledkov forenzného auditu bola viac ako tretina zamestnancov PPA vymenená.