Vlčan sa tvári “ako svätý za dedinou“. Od nástupu do funkcie neurobil nič okrem množstva škandálov, tvrdí Radoslav Baťo (video)

Šéf agrorezortu Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) od svojho nástupu do funkcie neurobil nič, akurát jeho pôsobenie v rezorte sprevádzajú škandály na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), v štátnom podniku Lesy SR či marketingový ťah na údajné zastropovanie vysokých cien potravín, myslia si predstavitelia mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) by sa mal preto podľa predstaviteľov zamyslieť nad tým, či ho vo funkcii ponechá aj naďalej. Informovali o tom člen strany Dobrá voľba a Umiernení Alojz Hlina a politický poradca strany Radoslav Baťo na tlačovej konferencii.

Nekalé praktiky v PPA

„Dôležité je, aby premiér začal konečne konať, pretože takýto gumový voči nekalým praktikám, korupcii, taký hádam nebol ani premiér Fico. Pretože tam, keď prepukol škandál, premiér ministra porúčal,“ uviedol Baťo. Novým podozrením na nekalé praktiky v rezorte má byť podľa Hlinu človek, ktorý sa dostal na pozíciu úradníka v PPA.

„Človek, ktorý je v 22 firmách, je zabezpečený, je v dozorných radách, pohybuje sa vo veľkom finančnom svete sa prihlási za obyčajného úradníka na PPA. Po troch mesiacoch sa z neho stal šéf sekcie monitoringu a 10. mája sa stal dokonca šéfom úseku, teda dvojkou alebo trojkou na PPA. Naozaj obdivuhodný rast človeka, ktorý je spojený so Slaviou Capital, s pánom Kvietikom a spoločnosťami a firmami, ktoré sa točili okolo kauzy Dobytkár,“ podotkol.

Absurdné menovanie Marhefku

Do vedenia štátneho podniku Lesy SR sa podľa predstaviteľov strany zasa dostal človek, ktorému nezáleží na prírode blízkemu hospodáreniu v lesoch.

„Napriek tomu, že na to mnohí upozorňovali, pán Marhefka sa stal generálnym riaditeľom štátnych lesov a minister Vlčan ho vymenoval. Existuje však dôvodné podozrenie, že došlo k manipulácii pri výberovom konaní, a to hlavne v časti písomnej, v ktorej bol spracovaný písomný test. Ten bolo nevyhnutné splniť aspoň na polovicu. Čo je paradoxom, keď na vysokých školách chcú, aby ste test splnili aspoň na 80 percent,“ vysvetlil Hlina.

Podľa jeho slov všetci traja účastníci výberového konania boli dlhoroční pracovníci v štátnych lesoch na Slovensku či v Čechách.

„Zaujímavé je, že tí dvaja, ktorí neuspeli, spravili ten test zhruba na polovicu, to znamená, že vedeli 30 percent z toho testu. Víťaz spravil test na zhruba 70 percent, čo je o tretinu viac. Nielen my, ale ja Nadácia Zastavme korupciu upozorňovala na to, že niečo tu smrdí a že to treba riešiť,“ uzavrel Hlina.

Šéf lesov si zariadil tučné odstupné

Minister pôdohospodárstva Vlčan uviedol do funkcie generálneho riaditeľa Lesov SR Jána Marhefku 26. mája. Do pozície generálneho riaditeľa sa podľa slov ministra dostal človek z lesníckeho prostredia s dlhoročnou manažérskou skúsenosťou, a to v štátnych lesoch Tatranského národného parku.

Krátko pred zánikom funkcie Jána Marhefku na poste riaditeľa štátnych lesov v Tatranskom národnom parku pre reformu národných parkov mal Marhefka podpísať kolektívnu zmluvu, na základe ktorej by mu malo prináležať odstupné vo výške 64-tisíc eur.

„Po tom, čo sme sa dozvedeli pochybnosti o podpise kolektívnej zmluvy sme nechali nášmu právnemu oddeleniu podpis kolektívnej zmluvy posúdiť a naši právnici nenašli absolútne žiadne porušenie zákona. Pokiaľ viem, u pracovníkov, ktorí odpracovali viac ako 20 rokov sa to odstupné skladalo z viacerých častí, z nároku, ktorý im prináležal zo Zákonníka práce, zo zákona o verejnej službe a z kolektívnej zmluvy,“ vysvetlil Vlčan, podľa ktorého je to obvyklé aj u iných štátnych podnikov v iných rezortoch.

Agentúra SITA oslovila ministerstvo pôdohospodárstva so žiadosťou o reakciu.