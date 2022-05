Vlčan úplne odignoroval námietky tretieho sektora, Marhefku menoval do čela štátnych lesov (video)

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) uviedol do funkcie generálneho riaditeľa Lesov SR Jána Marhefku. Do pozície generálneho riaditeľa sa podľa slov ministra dostal človek z lesníckeho prostredia s dlhoročnou manažérskou skúsenosťou, a to v štátnych lesoch Tatranského národného parku.

Informoval o tom minister na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici, v sídle generálneho riaditeľstva štátneho podniku Lesy SR.

Marhefka chce zvýšiť dôveryhodnosť podniku

„Konštatujem, že som ho vymenoval na základe odporúčania výberovej komisie, ktorá riadne absolvovala so všetkými kandidátmi celý proces v zmysle zákona o štátnom podniku a ja som v zmysle konkrétnych ustanovení toto zákona menoval pána Marhefku do funkcie generálneho riaditeľa,“ vyhlásil minister.

Marhefka má skúsenosť s ochranou prírody a s prírode blízkym hospodárením v lese. Ambíciou agrorezortu, ktorú má naplniť generálny riaditeľ lesov, je, aby sa do konca volebného obdobia certifikovali aj zostávajúce lesy, ktoré ešte nie sú v systéme FSC (systém certifikácie lesov).

„Prajem generálnemu riaditeľovi veľa úspechov a štátnemu podniku obdobie stability, ktoré si tento podnik zaslúži,“ podčiarkol Vlčan.

„Pokúsim sa urobiť všetko preto, aby nielen v zmysle programového vyhlásenia vlády, ale aj v zmysle všetkých etických princípov a odborných pravidiel, ktoré upravujú spravovanie lesného majetku štátu, sme v rámci Lesov SR vykonávali potrebné činnosti,“ skonštatoval Marhefka.

Spomenul, že v rezorte pôsobí takmer 23 rokov, pričom doposiaľ nadobudnuté skúsenosti vo funkcii zúročí. Jeho cieľom je však prinavrátiť dôveryhodnosť verejnosti v štátny podnik.

Podpísal si tučné odstupné

Krátko pred zánikom funkcie Jána Marhefku na poste riaditeľa štátnych lesov v Tatranskom národnom parku pre reformu národných parkov mal Marhefka podpísať kolektívnu zmluvu, na základe ktorej by mu malo prináležať odstupné vo výške 64-tisíc eur.

„Po tom, čo sme sa dozvedeli pochybnosti o podpise kolektívnej zmluvy sme nechali nášmu právnemu oddeleniu podpis kolektívnej zmluvy posúdiť a naši právnici nenašli absolútne žiadne porušenie zákona. Pokiaľ viem, u pracovníkov, ktorí odpracovali viac ako 20 rokov sa to odstupné skladalo z viacerých častí, z nároku, ktorý im prináležal zo Zákonníka práce, zo zákona o verejnej službe a z kolektívnej zmluvy,“ vysvetlil Vlčan, podľa ktorého je to obvyklé aj u iných štátnych podnikov v iných rezortoch.

Marhefka sa však podľa slov ministra Vlčana vzdá nároku na odstupné a pokiaľ peniaze obdrží, venuje ich charite alebo vráti bývalému zamestnávateľovi.

Darovanie financií potvrdil aj Marhefka. „Čo sa týka môjho odstupného, myslím si, že to odstupné patrí nielen mne, ale patrí všetkým zamestnancom bývalých štátnych lesov Tatranského národného parku, ktorí pracujú už v Správe Tatranského národného parku,“ uzavrel Marhefka.