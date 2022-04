Vlčanova dohoda s obchodníkmi je marketingové divadlo, ceny základných potravín naďalej rastú (video)

Predstavitelia strany Dobrá Voľba a Umiernení chcú kontrolu marží na základných potravinách. Vláda by to mala podľa nich zabezpečiť ich povinným zverejňovaním. Informovali o tom členovia strany na tlačovej konferencii.

Marketingové divadlo

„Údajná prelomová dohoda ministra Vlčana o tom, že bude garantovať ceny 13 vybraných potravín na základe dohody s obchodníkmi je marketingovým divadlom. Realita je úplne iná,“ uviedol predseda stany Tomáš Drucker.

Dohoda medzi rezortom pôdohospodárstva a obchodníkmi má zabezpečiť udržanie marží na vybraných potravinách. Podľa predstaviteľov strany ceny týchto potravín naďalej rastú. Potvrdiť to má overenie cien v krajinách V4. Členovia strany porovnali ceny potravín z nákupov.

Kým nákup bežných potravín v marci 2022 stál na Slovensku v priemere 49,60 eura, v Poľsku 33,76 eura, Maďarsku 40,59 eura a v Česku 50,31 eura, v apríli sa ceny zvýšili.

Ceny základných potravín rastú

Nákup rovnakých potravín mal na Slovensku cenu 51,38 eura, v Poľsku nákup rovnakých potravín stál 39,93 eura, v Maďarsku 43,43 eura a v Čechách 50,46 eura.

„Ukázalo sa, že naozaj, za posledné dva týždne ceny týchto 13 potravín narástli. Narástli až o štyri percentá. To znamená, že realita je taká, že nič nie je garantované,“ dodal Drucker s tým, že dôvodom je chýbajúca kontrola. Podľa Alojza Hlinu verejnosť netuší, či sa dohoda dodržiava, keďže štát to nekontroluje a neumožnili ani verejnú kontrolu.

Podľa Tomáša Druckera je najvyšší čas, aby minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) začal na rastúcich cenách potravín pracovať.

„Dohoda s obchodníkmi o maržiach bola jeho vlastná iniciatíva. Mal by sa teda starať o to, aby sa plnila. Verejná kontrola marží je spôsob, ako to dosiahnuť,“ podčiarkol.

Agentúra SITA oslovila Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so žiadosťou o reakciu.