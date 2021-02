Vodohospodári obnovia protipovodňovú ochranu na Malom Dunaji, vyrúbu viac ako 500 drevín

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) v najbližších dňoch obnoví práce na budovaní protipovodňovej ochrany v povodí Malého Dunaja.

Práce sa uskutočnia v okrese Dunajská Streda pri Klátovskom ramene. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslal hovorca rezortu Pavol Fejér.

Negatívny zásah do prírody

Envirorezort uvádza, že projekt so sebou prinesie aj negatívne zásahy do prírody. Pre výstavbu zátvorného objektu s priečnou hrádzou budú musieť vodohospodári vyrúbať 572 drevín v 5. stupni ochrany Národnej prírodnej rezervácie Klátovské rameno.

Ak by však práce nevykonali, povodňami by mohlo byť ohrozených 2 643 obyvateľov. Škody na majetku by tak mohli dosiahnuť 23,5 milióna eur. Prípadná povodeň by zároveň priamo ohrozila na živote 171 ľudí a mohla by spôsobiť škody za približne 4,7 milióna eur.

Dokončujú tesniacu stenu i hrádzu

V rámci protipovodňovej ochrany dolného úseku Malého Dunaja je aktuálne v štádiu ukončovania prvá etapa. Pred dokončením je podzemná tesniaca stena na ľavostrannej ochrannej hrádzi Malého Dunaja a pravostranná ochranná hrádza Váhu.

Po vybudovaní zátvorného objektu budú vodohospodári pokračovať v ďalších protipovodňových opatreniach Žitného ostrova.

Vodohospodári zároveň musia do konca roku 2022 spracovať prierezovú vodohospodársko-environmentálnu štúdiu úpravy vodného režimu Klátovského ramena. Do konca roku 2025 budú musieť navyše zabezpečiť výsadbu dubovo-brestovo-jaseňových alebo vŕbovo-topoľových nížinných lužných lesov v oblasti.