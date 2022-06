Vodohospodársky podnik sa presťahoval do Bratislavy, primátorka Banskej Štiavnice naďalej bojuje za jej zotrvanie v meste

Štátny podnik Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) zmenil od 1. júna svoje sídlo z Banskej Štiavnice do Bratislavy. Vyplýva to z oznamu na webovej stránke spoločnosti a tiež z Obchodného registra SR, kde sa uvádza ako nové sídlo Martinská 49 v mestskej časti Ružinov v hlavnom meste SR.

Decentralizácia štátnej správy

Mesto Banská Štiavnica na sociálnej sieti informuje, že zámer presťahovať podnikové riaditeľstvo štátneho podniku nie je založený na žiadnom verejne prístupnom analytickom dokumente.

Ako uviedla primátorka mesta Nadežda Babiaková, podľa verejne prístupných zmlúv rôzne audity stále prebiehajú, a preto si vyžiadala na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám všetky audity a správy, ktoré presťahovanie podporujú, vrátane stanoviska Útvaru hodnota za peniaze. Podľa vedenia SVP je sťahovanie len jedným z mnohých opatrení a najlogickejším riešením pre chod a činnosť podniku.

„Existencia podniku v meste súvisela a je v súlade so Zákonom o Banskej Štiavnici a podporuje decentralizáciu štátnej správy,“ uvádza radnica s tým, že situácia je neprehľadná aj pre zamestnancov, ktorí žijú dlhodobo v neistote a v obave o budúcnosť svojho pracovného miesta. Z Banskej Štiavnice a okolia pritom pochádza približne 50 percent zamestnancov podnikového riaditeľstva.

Reforma podniku

„Sťahovanie je len jedným z mnohých opatrení a najlogickejším riešením pre chod a činnosť podniku,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca SVP Marián Bocák s tým, že je to súčasť začínajúcej sa reformy podniku, ku ktorej viedli audity vykonané v minulých rokoch. Podľa hovorcu samotné sťahovanie je otázkou najbližších týždňov a bude prebiehať postupne.

„V súčasnosti finalizujeme materiál, v ktorom budú popísané konkrétne kroky spolu s časovým horizontom. Všetky doterajšie kroky boli a budú prerokovávané so zástupcami zamestnancov. Nie je nateraz zrejmé, koľko ľudí kde ostane,“ popísal Bocák.

Reformou sa podľa neho má z pôvodných 24 organizačných jednotiek vrátane riaditeľstva stať sedem kompetenčne posilnených celkov – centrála a šesť závodov povodí.

Prevažne administratívni pracovníci z Banskej Štiavnice budú môcť niektoré druhy práce vykonávať napríklad na Povodí Hrona v Banskej Bystrici a iní zamestnanci budú mať výkon práce aj v Bratislave.

„V prípade, že zamestnanec takúto ponuku nevyužije, prípadne jeho doterajšia pracovná pozícia zanikne, budeme postupovať v zmysle platných predpisov. Aj tu platí, že všetky tieto úkony sú rokované so zástupcami zamestnancov,“ dodal hovorca a doplnil, že prevádzkové stredisko, ktoré sa stará o lokalitu vrátane tajchov naďalej ostáva v regióne.

Predaj lukratívnych nehnuteľností

Podľa vedenia mesta Banská Štiavnica existujú doteraz nevyvrátené obavy, že zámer na presťahovanie viac ako s racionalizáciou môže súvisieť s predajom lukratívnych nehnuteľností, ktoré SVP vlastní v Banskej Štiavnici.

„Pre mesto je vyššou prioritou existencia podnikového riaditeľstva ako predaj objektu pre účely cestovného ruchu vo forme hotela alebo apartmánov, pretože proces predaja by viedol k ďalšej strate trvalého života v centre mesta a prispel by k jeho premene na turistický skanzen, čo je v rozpore so snahou o trvalo-udržateľný rozvoj historického centra mesta,“ konštatovala Babjaková s tým, že vedenie mesta bude naďalej bojovať za zachovanie SVP, š.p. v meste a na tento účel využite všetky zákonné možnosti.