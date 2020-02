Voľby 2020: Čo chcú urobiť strany pre poľnohospodárstvo?

Kto si s vypracovaním volebného programu dal najviac práce? Inštitút INESS na svojej stránke zverejnil hodnotenie programov strán, ktoré zabojujú o kreslá v parlamente v tohtoročných voľbách. Analytici sa zamerali najmä na to, či sa program sústredí na konkrétne opatrenia v poľnohospodárstve, alebo len všeobecne formuluje ciele. Na základe toho zostavili rebríček.

Nie ciele, ale opatrenia

„Programové body strán, žiaľ, mnohokrát inklinujú k všeobecným návrhom, bez uvedenia konkrétnych krokov, ako má byť daný cieľ naplnený. V našej analýze sme preto pozitívne hodnotili to, ak strany bližšie špecifikovali problémy, z ktorých vychádzajú, alebo vyčíslili náklady svojich návrhov,“ uvádza analytička Monika Budzák v analýze INESS. Upozorňuje tiež, že pri príprave niektorých častí svojich volebných programov INESS kontaktovalo so žiadosťou o pomoc, konzultáciu, či overenie si informácií 6 z 11 hodnotených politických strán.

Najlepšie dopadla strana SaS, nasledujú Kiskovci a Kollárovci. Poslednú priečku obsadila SNS, ktorá posledné štyri roky rezort pôdohospodárstva vedie. Na čele ministerstva pôdohosodárstva je ministerka Gabriela Matečná. Kontaktovali sme aj tlačové oddelenie SNS s otázkami, do uzávierky neodpovedali.

Strany SMER a ĽSNS v hodnotení chýbajú, pretože v čase vytvárania analýzy nemali zverejnený program.

„Nízka pridaná hodnota poľnohospodárskej produkcie, nekonkurencieschopné farmy, rozdrobené pozemkové vlastníctvo, komplikované užívateľské vzťahy k pôde a bezcieľne dotačné politiky sú problémy, ktoré si vyžadujú viac pozornosti. Podpora farmárov by mala spočívať v odbúravaní bariér pre ich podnikanie, a nie vo vytváraní závislosti na štátnych dotáciách,“ uvádza sa v analýze programov. INESS sa teda zamerali na riešenia, ktoré strany ponúkajú.

Najlepšia je SaS

Strana SaS má podľa INESS najlepší program preto, lebo farmuluje nielen najväčšie problémy a ich riešenia, ale aj konkrétne opatrenia, ktoré navyše podrobne vysvetľuje. Analytici oceňujú, že program pracuje so skutočnými dátami a nie iba s tvrdeniami. Program obsahuje napríklad návrhy na zjednodušenie a neskôr úplné zrušenie dotácií, väčia transparentnosť PPA, či pozemkové úpravy. Ani program SaS nie je podľa analytikov dokonalý.

„Strana sa úplne nevyvarovala nekonkrétnym cieľom ako „zlepšíme komunikáciu s reštituentami“ či „skvalitnenie personálneho obsadenia“, pri ktorých nie je jasné prevedenie do praxe,“ uvádza sa v analýze.

Medzi programové priority strany Za ľudí v oblasti poľnohospodárstva sú tiež transparentnejšie dotácie, či stropovanie príspevkov, financovanie pozemkových úprav zo štátneho rozpočtu (doteraz sa financuje z programu rozvoja vidieka), alebo vytvorenie fondu pre riziká. Ani strana A. Kisku sa však podľa analytikov nevyhla niektorým málo konkrétnym formuláciám.

Len tri body z desiatich získala SNS. Analytici programu vyčítajú najmä to, že uvádza len ciele bez konkrétnych opatrení. „Strana rozdeľuje opatrenia smerujúce do poľnohospodárstva a potravinárstva do kapitol „Národná potravinová bezpečnosť“ a „Životaschopný vidiek a poľnohospodárstvo“. V prvej časti deklaruje ambiciózny cieľ zvýšenia podielu slovenských potravín na pultoch obchodov na 70 %, a to dotačnou schémou pre potravinový a spracovateľský priemysel, no nešpecifikuje jej konkrétne zameranie,“ uvádzajú analytici príklad. V stave nápadu tiež ostalo napríklad adresnejšie prideľovanie dotácií, čiprojekt zelenej nafty.